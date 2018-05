Τραμπ: Απελευθερώθηκαν τρεις Αμερικάνοι κρατούμενοι στη Βόρεια Κορέα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις Αμερικανοί, που ήταν κρατούμενοι στη Βόρεια Κορέα, απελευθερώθηκαν και επιστρέφουν στην πατρίδα τους μαζί με τον υπουργό Εξωτερικών Μάικ Πομπέο.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι θα υποδεχθεί τον Πομπέο και τους Αμερικανούς όταν προσγειωθούν στην Αεροπορική Βάση Άντριους αύριο Πέμπτη στις 2 π.μ. (τοπική ώρα, 09:00 ώρα Ελλάδας).

«Με χαρά σας πληροφορώ ότι ο υπουργός Εξωτερικών Μάικ Πομπέο βρίσκεται στον αέρα και επιστρέφει από τη Βόρεια Κορέα μαζί με τους 3 υπέροχους κυρίους που όλοι τόσο προσδοκούν να συναντήσουν. Η υγεία τους φαίνεται πως είναι καλή», έγραψε ο Τραμπ στο Twitter.

I am pleased to inform you that Secretary of State Mike Pompeo is in the air and on his way back from North Korea with the 3 wonderful gentlemen that everyone is looking so forward to meeting. They seem to be in good health. Also, good meeting with Kim Jong Un. Date & Place set.