Η Fraport αναβαθμίζει τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια με λύσεις COSMOTE

Σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών για τις ανάγκες της εταιρείας και του επιβατικού κοινού

Στην αναβάθμιση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων προχώρησε η Fraport Greece, εγκαθιστώντας σύγχρονες λύσεις πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών COSMOTE , που συμβάλλουν σημαντικά στην απρόσκοπτη και ασφαλή επικοινωνία των αεροδρομίων, την αποδοτικότερη λειτουργία του Ομίλου και την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού.

Αξιοποιώντας την εμπειρία του στην υλοποίηση μεγάλων έργων ICT, ο Όμιλος ΟΤΕ παρέχει στη Fraport Greece και τα 14 αεροδρόμια, υπηρεσίες private cloud, λύσεις συνδεσιμότητας για την ασφαλή διασύνδεση και μεταφορά φωνής, εικόνας και δεδομένων και λύσεις επικοινωνίας μέσω IP τηλεφωνίας και ιδιωτικού ραδιο-δικτύου. Ο Όμιλος ΟΤΕ θα είναι υπεύθυνος και για την τεχνική υποστήριξη όλων των παρεχόμενων λύσεων.

Υπηρεσίες data center χωρίς επένδυση σε εξοπλισμό

Στο πλαίσιο της υπηρεσίας private cloud, σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε για την Fraport Greece υψηλής διαθεσιμότητας και ασφάλειας υποδομή στο data center του Ομίλου ΟΤΕ. Η υπηρεσία παρέχεται ως Infrastructure as a Service, διασφαλίζοντας την αποδοτικότερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία των αεροδρομίων, χωρίς έξοδα επένδυσης σε υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Οι υπηρεσίες Infrastructure as a Service απευθύνονται σε κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεγέθους, και συνοδεύονται από υπηρεσίες λειτουργίας και υποστήριξης των υποδομών, σε καθημερινή, 24ωρη βάση, μέσω αυστηρών SLAs (Service Level Agreements).

Λύσεις διασύνδεσης, δικτύωσης και IP τηλεφωνίας

Για τη συνδεσιμότητα των αεροδρομίων της Fraport Greece, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε μια ολοκληρωμένη λύση μέσω της υπηρεσίας COSMOTE IP VPN, που επιτρέπει τόσο τη μεταξύ τους διασύνδεση για φωνή, εικόνα και δεδομένα, όσο και την ασφαλή σύνδεση των αεροδρομίων με το Data Center.

Για την κάλυψη των απαιτήσεων επικοινωνίας σχεδιάστηκε λύση IP τηλεφωνίας για την υποστήριξη περισσότερων των 1.000 τερματικών συσκευών, τόσο για την κεντρική υποδομή όσο και για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της Fraport Greece. Η διαχείριση των κλήσεων θα γίνεται αυτόματα μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης κλήσεων, η οποία δρομολογεί τις κλήσεις μεταξύ των σημείων της διαχειρίστριας εταιρίας.

Παράλληλα, υλοποιήθηκε λύση δικτύωσης Wi-Fi στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece για την κάλυψη των αναγκών της εταιρείας, αλλά και των πελατών. Το νέο ασύρματο δίκτυο παρέχει πλήρη κάλυψη και πρόσβαση με υψηλές ταχύτητες στο εταιρικό δίκτυο και το Internet από τους υπαλλήλους και θα επεκταθεί για τους επισκέπτες των αεροδρομίων αντίστοιχα, ικανοποιώντας τις απαιτήσεις τους για εύκολη και ασφαλή πλοήγηση.

Οι υπηρεσίες συνδεσιμότητας και δικτύωσης συνοδεύονται από ειδικό εξοπλισμό ασφάλειας, που προσφέρει ενιαία διαχείριση των απειλών στο δίκτυο επιτυγχάνοντας την πολυεπίπεδη και ολοκληρωμένη προστασία του δικτύου από επιθέσεις ασφάλειας με μικρότερο διαχειριστικό κόστος.

Ιδιωτικό ραδιο-δίκτυο

Ο Όμιλος ΟΤΕ, σε συνεργασία με τη Motorola, δημιούργησε ιδιωτικό ραδιο-δίκτυο (Private Radio Network), που λειτουργεί σε κάθε ένα από τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και στα κεντρικά γραφεία της Fraport Greece. Το ραδιο-δίκτυο θα αποτελεί το κύριο σύστημα επικοινωνίας σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και για το λόγο αυτό θα λειτουργεί χωρίς διακοπή, παρέχοντας ασφαλή επικοινωνία φωνής και δεδομένων.

Σχετικά με τη Fraport Greece

Η Fraport Greece ιδρύθηκε το 2015 και είναι υπεύθυνη για τη συντήρηση, λειτουργία, διαχείριση, βελτίωση και ανάπτυξη 14 περιφερειακών αεροδρομίων στην Ελλάδα, για μια περίοδο 40 ετών. Η Fraport Greece θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των αεροδρομίων μέσω της βελτιστοποίησης των επιχειρησιακών διαδικασιών, του εκσυγχρονισμού και της αναβάθμισης των υποδομών και της συνεχούς κατάρτισης των εργαζομένων της. Την 11η Απριλίου 2017 πραγματοποιήθηκε πλήρης καταβολή του συνόλου του προκαταβολικού τιμήματος Σύμβασης Παραχώρησης ύψους € 1,234 δισ. Η Fraport Greece θα επενδύσει επίσης περίπου 415 εκατ. Ευρώ μέχρι το 2020 για την ανάπτυξη των υποδομών των αεροδρομίων.

Σχετικά με τις λύσεις COSMOTE Business IT Solutions

O Όμιλος OTE, μέσα από την έντονη δραστηριοποίηση του στον τομέα του IT Integration και έχοντας συνάψει στρατηγικές συνεργασίες για την υλοποίηση σύνθετων ICT έργων, αποτελεί συνεργάτη επιλογής καθώς με τις τεχνολογικά αναπτυγμένες υπηρεσίες COSMOTE Business IT Solutions ικανοποιεί τις ανάγκες των επιχειρήσεων που αναζητούν σύγχρονες λύσεις στους τομείς της υγείας, του τουρισμού, της ασφάλειας πληροφοριών, της ενέργειας, των Data Centers, του Cloud και του Internet of Things (IoT).