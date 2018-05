Παραιτήθηκε ο πρόεδρος των Πούλιτζερ – Κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Ο πρόεδρος της επιτροπής που απονέμει τα περίβλεπτα βραβεία Πούλιτζερ, Χουνότ Ντίας, ο οποίος έχει κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση, αποχώρησε από τη θέση αυτή προκειμένου να διενεργηθεί ανεξάρτητη έρευνα για τις κατηγορίες που διατυπώθηκαν σε βάρος του.

Στις 4 Μαΐου, σε μια εκδήλωση στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας, η δημοσιογράφος Ζίνζι Κλέμονς αναφέρθηκε σε ένα επεισόδιο που όπως είπε σημειώθηκε μεταξύ τους πριν από έξι χρόνια. Σε μήνυμά που ανάρτησε αργότερα στο Twitter υποστήριξε ότι ο συγγραφέας την φίλησε δια της βίας.

"Δεν είμαι η μόνη στην οποία το έκανε αυτό", πρόσθεσε. "Αρνούμαι να παραμείνω σιωπηλή", τόνισε η Κλέμονς που την εποχή εκείνη ήταν φοιτήτρια στο πανεπιστήμιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης.

Ο Ντίας έχει βραβευτεί με Πούλιτζερ για το μυθιστόρημα "The Brief Wondrous Life of Oscar Wao".

Την Πέμπτη, η επιτροπή των Πούλιτζερ ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα για τους ισχυρισμούς της Κλέμονς, σημειώνοντας ότι ο Ντίας συμφώνησε και ότι συνεργάζεται με τους ερευνητές.

Ο συγγραφέας παρέδωσε τη θέση του προέδρου στον Γιουτζίν Ρόμπινσον, δημοσιογράφο στην εφημερίδα Washington Post, αλλά παραμένει μέλος του συμβουλίου των βραβείων.

Αφότου ξέσπασε το σκάνδαλο του παραγωγού του Χόλιγουντ Χάρβεϊ Γουάινστιν, τον περασμένο Οκτώβριο, δεκάδες ισχυροί άνδρες, κυρίως πολιτικοί και καλλιτέχνες, έχουν κατηγορεί για σεξουαλική παρενόχληση, επιθέσεις ή ακόμη και βιασμούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ