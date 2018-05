Απίστευτη μεταμόρφωση: Αναγνωρίζετε τον μεγάλο σταρ; (Photos)

«Ο χρόνος είναι ο χειρότερος γιατρός...» λέει το τραγούδι που είχαν γράψει οι Τρύπες και, αν αναζητάτε απόδειξη για τον αφορισμό αυτό, δεν έχετε παρά να απαντήσετε σε ένα ερώτημα: ποιος είναι αυτός ο εύθραστος ηλικιωμένος κύριος με τα γυαλιά και το μπαστούνι που του είναι απαραίτητο για να στηρίζεται.

Αν δεν πηγαίνει κάπου το μυαλό σας, να αποκαλύψουμε ότι πρόκειται για τον μεγάλο σταρ της ποπ μουσικής Φιλ Κόλινς που μοιάζει σαν χθες η περίοδος που κυριαρχούσε στα τσαρτς με τέραστιες επιτυχίες όπως το «In the air tonight», το «One More Night», το «Two Hearts» ή το «Another Day in Paradise».

Δυστυχώς, ο χρόνος δεν ήταν καλός με τον Κόλινς: από το 2000 έχει σοβαρά προβλήματα ακοής, όμως τα χειρότερα αφορούν σε προβλήματα στη σπονδυλική του στήλη, που τον ανάγκασαν να σταματήσει να παίζει ντραμς, ενώ το 2017 υποχρεώθηκε να ακυρώσει συναυλίες λόγω προβλημάτων υγείας μετά από χειρουργική επέμβαση στην σπονδυλική στήλη.

Η κατάσταση της υγείας του και η κατάρρευση του γάμου του με την τρίτη σύζυγό του Οριάν το 2008 του προκάλεσαν κατάθλιψη και αυτοκτονικές τάσεις, τις οποίες και εκδήλωσε μέσα από υπερκατανάλωση αλκοόλ, γεγονός που επιδείνωσε τα πράγματα.

Το εντυπωσιακό είναι ότι το ζευγάρι τα ξαναβρήκε και ο Κόλινς επιχείρησε να επιστρέψει στη μουσική με μια περιοδεία το 2017, η οποία, ωστόσο, είχε προβλήματα. Για την ώρα, έχει περιορίσει τις δημόσιες εμφανίσεις του στις απολύτως απαραίτητες, όπως στα εγκαίνια του κοσμηματοπωλείου της Οριάν, απ' όπου και οι φωτογραφίες.

