Εάν δεν θέλετε να δείτε πώς είναι μια γυμνή κουκουβάγια μην κάνετε κλικ (Photos)

Αναρωτηθήκατε ποτέ πώς μοιάζει μία κουκουβάγια χωρίς τα φτερά της;

Δεν είναι γνωστός σε πολλούς, αλλά το πουλί που βλέπουμε με τα μάτια μας είναι κατά ένα συντριπτικό ποσοστό φτερά.

Οι κουκουβάγιες είναι υπέροχα πτηνά, μπορούν να περιστρέψουν το λαιμό τους κατά 360 μοίρες.

I just googled what owls look like without feathers and I am severely shook pic.twitter.com/B12IJ1atYl

TFW someone interrupts you when you're in the middle of the spookiest meeting of all time pic.twitter.com/RqojCv4R5S