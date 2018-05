ADAF 2018: Το 14o Athens Digital Arts Festival στο Μέγαρο Μουσικής

*/ 14o Athens Digital Arts Festival | Singularity Now

Διάρκεια: 24 - 27 Μαΐου 2018

Κεντρικός Χώρος: Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Παράλληλες δράσεις: Μετρό Συντάγματος, Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος»

Δωρεάν Εισιτήριο: Κάντε κράτηση!

www.adaf.gr | #ADAF2018 #SingularityNow

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, Athens Digital Arts Festival (ADAF), εκπρόσωπος της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή της ψηφιακής τέχνης, σας προσκαλεί στη 14η διοργάνωσή του! Το ADAF 2018 θα διεξαχθεί στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, με τη συνεργασία του με τη συνεργασία της σειράς Γέφυρες.



Παράλληλα, το ADAF 2018 θα πραγματοποιήσει δράσεις σε δημόσιους χώρους, όπως η πλατεία Συντάγματος Διεθνής και τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, «Ελ. Βενιζέλος».

Με κεντρικό θέμα Singularity Now, το ADAF 2018 εξερευνά το άγνωστο μέλλον της επερχόμενης Τεχνολογικής Αποκάλυψης μέσα από την τέχνη, την επιστήμη και την τεχνολογία. Singularity είναι μια έννοια που ορίζεται διαφορετικά σε κάθε τομέα των επιστημών. Είναι η τάση προς το άπειρο, ο πυρήνας της μαύρης τρύπας, το σημείο μηδέν του χρόνου και του χώρου. Σχετίζεται με τον απειρισμό, το άγνωστο αλλά και την απαρχή των συμπάντων, φυσικών αλλά και εννοιολογικών.



Θα χορεύατε με ένα εξωσκελετό; Θα κάνατε διαλογισμό μέσω social media; Θα ταξιδεύατε σε άλλους πλανήτες;