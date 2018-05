Αυτή είναι η ταινία που σόκαρε τις Κάννες - Πάνω από 100 άτομα εγκατέλειψαν την προβολή (Video, σκληρές εικόνες)

Πριν από μερικά χρόνια, κάποια -τουλάχιστον...- άκομψα σχόλιά του στη διάρκεια συνέντευξης τύπου τον οδήγησαν σε «εξορία» από το μεγαλύτερο κινηματογραφικό φεστιβάλ του πλανήτη.

Ωστόσο, φέτος το «κακό παιδί» του ευρωπαϊκού σινεμά, ο Δανός Λαρς φον Τρίερ («Αντίχριστος», «Νυμφομανής», «Χορεύοντας στο σκοτάδι», κλπ) επέστρεψε στο φεστιβάλ των Καννών και η παρουσία του μόνο απαρατήρητη δεν πέρασε. Και χωρίς να κάνει την παραμικρή δήλωση.

Απλώς, κατά την προβολή της νέας του ταινίας, «The House that Jack Built», δεκάδες μέλη του κοινού αποχώρησαν έντρομα από την αίθουσα, καθώς ο φον Τρίερ παρουσίασε εικόνες που «μοιάζουν με δύο ώρες στην κόλαση» σύμφωνα με έναν από τους γενναίους που άντεξαν όλη την ταινία.

I’ve never seen anything like this at a film festival. More than 100 people have walked out of Lars von Trier’s ‘The House That Jack Built,’ which depicts the mutilation of women and children. “It’s disgusting,” one woman said on her way out. #Cannes2018 pic.twitter.com/GsBGCoyHEG