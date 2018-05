Στόχος ισραηλινών ελεύθερων σκοπευτών δημοσιογράφος του Al Jazeera – Γλίτωσε από θαύμα

Από θαύμα γλίτωσε δημοσιογράφος του Al Jazeera, Χόντα Αμπντέλ-Χαμίντ η οποία κάλυπτε τα επεισόδια στη Γάζα.

Τη στιγμή που έκανε ζωντανή μετάδοση πέρασαν ξυστά από δίπλα της τα πυρά ισραηλινού ελεύθερου σκοπευτή.

This happened too - pretty sure elites snipers know what and where they are targeting pic.twitter.com/faRx8GxcKd