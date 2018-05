Εθνική Πανγαία: Αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών €400 εκατ, λόγω των διεθνών συνθηκών

Οι δυσμενείς συνθήκες και η υψηλή μεταβλητότητα των διεθνών αγορών το τελευταίο διάστημα οδήγησαν τη διοίκηση της Εθνικής Πανγαία, κατόπιν διαβούλευσης με τους χρηματοοικονομικούς της συμβούλους, στην απόφαση να αναβάλουν τη διαδικασία προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400 εκατ.

Σύμφωνα με πληροφορίες στις τρεις μέρες μετά την έναρξη της συναλλαγής του ομολόγου, η απόδοση του κρατικού ελληνικού ομολόγου, στο πλαίσιο και της υποχώρησης των αγορών της νότιας Ευρώπης, άρχισε να αυξάνεται στις 40 μονάδες βάσης.

Εξαιτίας αυτών των εξελίξεων η διοίκηση της Πανγαία αποφάσισε να αναβάλει τη συναλλαγή του ομολόγου, παρότι η ίδια έχει την πεποίθηση ότι το πιστωτικό της προφίλ είναι πολύ ισχυρό και η πρόσβαση στη δημόσια αγορά ομολόγων παραμένει στρατηγική επιλογή, με προϋπόθεση πάντα τη σωστή τιμολόγηση.

Εδώ πρέπει να τονιστεί ότι η αναβολή έκδοσης του ομολόγου δεν είναι αποτέλεσμα μειωμένου ενδιαφέροντος για την εταιρεία. Αντιθέτως το ενδιαφέρον, σε αποδεκτό πλαίσιο τιμολόγησης, είχε διαφανεί κατά τη διάρκεια του pre marketing που έγινε πριν δύο εβδομάδες και στο οποίο έγιναν συναντήσεις με πάνω από 30 επενδυτές.

Ακολουθεί παρακάτω ολόκληρη η ανακοίνωση της εταιρείας προς το Χ.Α

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 17 ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΕ) 596/2014 ΚΑΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 3556/2007

H Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία ανακοινώνει την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών

Η Εθνική Πανγαία Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (η «Εταιρεία») αποφάσισε την αναβολή της διαδικασίας προσφοράς ομολογιών (senior notes) ονομαστικού κεφαλαίου €400 εκατ. λόγω των ευμετάβλητων και δυσμενών συνθηκών των αγορών.

Η Εταιρεία θα συνεχίσει να παρακολουθεί τις εξελίξεις στις χρηματαγορές.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

