Αποκάλυψη Σνόουντεν: Η νέα διευθύντρια της CIA βίασε κρατούμενο με το γεύμα που αρνήθηκε να φάει

Αντιδράσεις και εντος των ΗΠΑ είχε προκαλέσει ο διορισμός της «σκληρής» της CIA στη θέση του επικεφαλής της υπηρεσίας.

Η ίδια είχε κατηγορηθεί ότι διοικούσε μυστική φυλακή της CIA στην Ασία και έπαιρνε ενεργά μέρος σε βασανιστήρια κρατουμένων.

Μετά την επίσημη τοποθέτησή της στο πόστο, ο πρώην αναλυτής της υπηρεσίας Έντουαρντ Σνόουντεν, αποκάλυψε μέσω Twitter, ανατριχιαστικές λεπτομέρειες για τη «δράση» της.



Σύμφωνα με τα λεγόμενά του, η Τζίνα Χάσπελ συμμετείχε σε πρόγραμμα βασανισμού ανθρώπων, μεταξύ των οποίων ήταν και μία έγκυος γυναίκα, η οποία ξυλοκοπήθηκε στο στομάχι, ένας άντρας που βιάστηκε πρωκτικά με τα ίδια τα γεύματα που δεν δεχόταν να φάει και ένας ακόμα άντρας, τον οποίο ενώ ήταν αλυσοδεμένος τον πάγωσαν μέχρι θανάτου. Η ίδια η Χάσπελ συνέταξε την εντολή με την οποία καταστράφηκαν οι 92 κασέτες, αποδεικτικά στοιχεία του προγράμματος βασανισμού της CIA.

