Επιστροφή βόμβα στην ελληνική τηλεόραση - Ξανά μαζί το πιο αγαπημένο δίδυμο...

Την ιδέα να ενώσουν και πάλι τηλεοπτικά το πλέον αγαπημένο τηλεοπτικό δίδυμο εξετάζουν στον ΣΚΑΙ!

Το κανάλι του Φαλήρου αναζητεί δίδυμο παρουσιαστών και πιο συγκεκριμένα έναν άντρα και μια γυναίκα για το "My Man Can", στο οποίο γυναίκες ποντάρουν στις ικανότητες των συντρόφων τους.

Στο τραπέζι των συζητήσεων έπεσε και το πάλαι ποτέ δίδυμο Φώτης - Μαρία, με δεδομένο μάλιστα ότι η Μπακοδήμου ολοκηρώνει στο τέλος Ιουνίου το Power of Love, ενώ ήταν από τα πρώτα πρόσωπα που εξετάστηκαν για το "My Man Can".

Οριστικές αποφάσεις δεν έχουν ακόμα ληφθεί σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Real Life.

Ενδεικτικό είναι ότι για το ίδιο πρότζεκτ έπεσε στο τραπέζι και το όνομα της Ντορέττας Παπαδημητρίου, με προοπτική να "σεταριστεί" με άνδρα παρουσιαστή προερχόμενο εκτός ΣΚΑΙ.

Πιθανότερο, πάντως, είναι η παρουσιάστρια να αξιοποιηθεί στην απογευματινή ζώνη αναλαμβάνοντας νέο τηλεπαιχνίδι.

Το "My Man Can" θα κάνει πρεμιέρα στην Prime Time αρχές Σεπτεμβρίου, με καθημερινά επεισόδια στην αρχή και στη συνέχεια με εβδομαδιαία παρουσία, όταν ξεκινήσει και το υπόλοιπο πρόγραμμα του ΣΚΑΙ.