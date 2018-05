Στο «σφυρί» κιθάρα του Μπομπ Ντίλαν και του Τζορτζ Χάρισον, ζώνη του Έλβις Πρίσλεϊ και ρούχα του Έλτον Τζον

Μια κιθάρα που σημάδεψε το πέρασμα του Μπομπ Ντίλαν από τη φολκ στην ηλεκτρονική μουσική πωλήθηκε το Σάββατο αντί 495.000 δολαρίων στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια δημοπρασίας αφιερωμένης στα "ινδάλματα της μουσικής".

Η κιθάρα, μια Fender Telecaster του 1965 που ανήκε στον Ρόμπι Ρόμπερτσον, κιθαρίστα του Μπομπ Ντίλαν, είχε χρησιμοποιηθεί τόσο από τον Ντίλαν όσο και από τον 'Ερικ Κλάπτον και τον Τζορτζ Χάρισον, σύμφωνα με τον οίκο Julien's που διοργάνωσε τη δημοπρασία. Η αξία της εκτιμάτο μεταξύ 400.000 και 600.000 δολαρίων.

Η κιθάρα σημάδεψε τη στροφή του φολκ τραγουδιστή του "The Times They Are A-Changin' στην ηλεκτρονική μουσική με τραγούδια όπως το "Like a Rolling Stone".

Ανάμεσα στις άλλες διάσημες κιθάρες που πωλήθηκαν το Σάββατο: η πρώτη ηλεκτρική κιθάρα του Τζορτζ Χάρισον, μια Hofner Club 40, πωλήθηκε αντί 430.000 δολαρίων και μια κιθάρα Fender Telecaster από ξύλο τριανταφυλλιάς που κατασκευάστηκε για τον 'Ελβις Πρίσλεϊ το 1968, πωλήθηκε 115.200 δολάρια.

Περισσότερα από 40 χρόνια μετά τον θάνατό του, τα αντικείμενα του "King" συνεχίζουν να κάνουν θραύση.

Μια ζώνη του 'Ελβις, φορτωμένη με διακοσμητικά στοιχεία, την οποία φορούσε σε συναυλία στη Χαβάη το 1972, πωλήθηκε 354.000 δολάρια. Ένα διαμαντένιο δακτυλίδι σε σχήμα αστεριού που φορούσε ο "βασιλιάς της ροκ εν ρολ" και έδωσε σε θαυμάστριά του κατά τη διάρκεια μιας συναυλίας το 1975, κατακυρώθηκε αντί 100.000 δολαρίων.

Η δημοπρασία περιελάμβανε επίσης πολλά ρούχα διάσημων καλλιτεχνών, όπως ο 'Ελτον Τζον, η Μπρίτνεϊ Σπίαρς, ο Μάικλ Τζάκσον, με τα οποία εμφανίζονταν στη σκηνή.

Ένα δερμάτινο κοστούμι του Μάικλ Τζάκσον, του αξέχαστου τραγουδιστή του "Thriller", ασορτί με ένα κίτρινο πουκάμισο, πουλήθηκε αντί 217.600 δολαρίων.

Αντί 179.200 δολαρίων, ανώνυμος συλλέκτης απέκτησε μια δερμάτινη ζώνη με ασημένια αγκράφα πάνω στην οποία αναγράφεται με χρυσά γράμματα η λέξη "BAD".

Είχε προηγηθεί την Παρασκευή δημοπρασία αντικειμένων του Prince, που πέθανε το 2016.

Συνολικά, 600 είδη πολλών αστέρων της μουσικής τέθηκαν σε δημοπρασία για δύο ημέρες αντί συνολικού ποσού έξι και πλέον εκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε στο τέλος της διήμερης δημοπρασίας, εκπρόσωπος του Julien's.

