Αεροπλάνο «σφηνώθηκε» στο έδαφος κατά την προσγείωση (Photos/Video)

Σκηνές πανικού επικράτησαν στο αεροδρόμιο της Τζέντα, όταν αεροπλάνο σαουδαραβικής εταιρείας που αντιμετώπισε πρόβλημα στην αναδίπλωση των εμπρόσθιων τροχών και επιχείρησε αναγκαστική προσγείωση.

Το αεροπλάνο με τους 141 επιβαίνοντες προσγειώθηκε με το ρύγψος.

Συγκεκριμένα πρόκειται για το Airbus 330 της Saudi Arabian Airlines με τους 141 επιβάτες και το δεκαμελές πλήρωμα πετούσε από τη Μεδίνα προς την Ντάκα του Μπαγκλαντές όταν διαπιστώθηκε το πρόβλημα στο υδραυλικό σύστημα. Οι απόπειρες αποκατάστασης της βλάβης από τον κυβερνήτη απέβησαν άκαρπες κι έτσι αναγκάστηκε να στραφεί προς Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Αμπντουλαζίζ της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Σαουδικής Αραβίας.

Saudia Airbus A330-200 leased from Onur Air (TC-OCH) made an emergency landing at Jeddah Airport without its nosegear resulting in damage when nose sank to the ground. Flight #SV3818 made emergency evacuation via slides on the runway. https://t.co/1jmQ6Endfi pic.twitter.com/3wCtM3Dyck