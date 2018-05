Τραγωδία στον αέρα: Αλεξιπτωτιστές συγκρούονται και πέφτουν στο έδαφος (Video, σκληρές εικόνες)

Σοκ έχει προκαλέσει στον κόσμο του αλεξιπτώτου το τραγικό δυστύχημα που συνέβη σε δύο αθλητές αλεξιπτωτιστές, οι οποίοι συγκρούστηκαν στον αέρα και έπεσαν στο έδαφος.

Η τραγωδία συνέβη στο Ταταρστάν της Ρωσίας, στη διάρκεια ομαδικής ελεύθερης πτώσης και καταγράφηκε από την κάμερα ενός άλλου αλεξιπτωτιστή.

Στο ανατριχιαστικό βίντεο οι δύο αλεξιπτωτιστές εμφανίζονται λίγο μετά την εναέρια σύγκρουσή τους να πέφτουν ανεξέλεγκτα προς το έδαφος.

Τα βοηθητικά αλεξίπτωτα φαίνονται να ανοίγουν, ωστόσο δεν επαρκούν για να αποκόψουν την πτώση προς το θάνατο.

(DISTRESSING FOOTAGE) Two skydivers die after colliding and losing consciousness mid-air in Russia pic.twitter.com/D7yHwyiEeQ