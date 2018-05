Μιχάλης Τσαμάζ: «Ο μετασχηματισμός “κλειδί” για την έξοδο από την κρίση»

Ομιλία του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου του Ομίλου ΟΤΕ σε ειδική εκδήλωση του London School of Economics (LSE) στο Λονδίνο

«Ο καλύτερος τρόπος για να βγεις από την κρίση είναι να την δεις ως ευκαιρία για να αλλάξεις». Αυτό ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, κ. Μιχάλης Τσαμάζ, στο πλαίσιο ομιλίας του στο Λονδίνο για το επιτυχημένο παράδειγμα μετασχηματισμού του Ομίλου ΟΤΕ σε μία σύγχρονη εταιρεία τεχνολογίας, μέσα στην κρίση.

Η ομιλία έγινε σε ειδική εκδήλωση με θέμα: «Greece Out of Crisis? building a competitive economy», που διοργάνωσαν το Hellenic Observatory και το Hellenic Bankers Association-UK, σε συνεργασία με το London School of Economics and Political Science (LSE). Στόχος της εκδήλωσης, την οποία παρακολούθησαν φοιτητές του LSE, μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας του Λονδίνου και εκπρόσωποι τραπεζών, ήταν να ακουστούν οι προσδοκίες της επιχειρηματικής κοινότητας για την οικονομική πορεία, τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της Ελλάδας, μετά την ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος στήριξης.

«Ο Όμιλος ΟΤΕ έπρεπε να εκσυγχρονιστεί, να γίνει πιο αποτελεσματικός και να αποκτήσει πελατοκεντρική φιλοσοφία ενισχύοντας παράλληλα την τεχνολογική του υπεροχή. Και όλα αυτά, παρά τις δυσκολίες από το οικονομικό και ρυθμιστικό περιβάλλον», ανέφερε ο επικεφαλής του Ομίλου ΟΤΕ περιγράφοντας την κατάσταση με την οποία ήταν αντιμέτωπος ο Όμιλος ΟΤΕ το 2010.

«Για να πετύχουμε όλα αυτά, αντιμετωπίσαμε από την αρχή την κρίση ως ευκαιρία για να αλλάξουμε», είπε, και περιέγραψε τη στρατηγική που υλοποίησε η διοικητική ομάδα και πέτυχε την εξυγίανση της εταιρείας, την εντυπωσιακή μείωση του δανεισμού, την έξοδό της στις αγορές και την εξασφάλιση της βιωσιμότητάς της, καθώς και τη δημιουργία νέων πηγών εσόδων που αύξησαν την ανταγωνιστικότητα του ΟΤΕ και οδήγησαν στην ανάπτυξή του. «Ο πλήρης μετασχηματισμός του Ομίλου ΟΤΕ και ο αναπτυξιακός μας προσανατολισμός, μας ώθησαν να βγούμε μπροστά, να επενδύσουμε εντατικά σε δίκτυα νέας γενιάς και να γίνουμε η εταιρεία των οπτικών ινών», υπογράμμισε.

Ο κ. Τσαμάζ μίλησε και για το νέο μεγάλο στόχο του Ομίλου ΟΤΕ, να γίνει παράδειγμα ψηφιακού μετασχηματισμού. «Προσαρμοζόμαστε ταχύτατα στα δεδομένα που δημιουργεί η νέα ψηφιακή εποχή. Υλοποιούμε ήδη ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ψηφιακού μετασχηματισμού, που εστιάζει σε δύο άξονες: την εμπειρία των πελατών και την εσωτερική μας λειτουργία», σημείωσε.

Και πρόσθεσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματισμός αποτελεί μεγάλο στοίχημα, όχι μόνο για τις επιχειρήσεις, αλλά και για τη χώρα. Έχουν γίνει αρκετά βήματα από πλευράς Πολιτείας στη σωστή κατεύθυνση. Χρειάζονται όμως ακόμη περισσότερες μεταρρυθμίσεις, για να γίνει η Ελλάδα πιο φιλική προς τις επιχειρήσεις και τις επενδύσεις.» Κλείνοντας, ο κ. Τσαμάζ σημείωσε: «Η τεχνολογία είναι ο κύριος σύμμαχός μας για να πετύχουμε ανάπτυξη. Πρέπει να αξιοποιήσουμε τις απεριόριστες δυνατότητες που δημιουργεί η 4η βιομηχανική επανάσταση. Για μένα, ο ψηφιακός μετασχηματισμός της κοινωνίας και της χώρας είναι μονόδρομος.»