Νέο σκάνδαλο στο Χόλιγουντ: Και ο Μόργκαν Φρίμαν κατηγορείται για σεξουαλική παρενόχληση

Μία νέα καταγγελία σεξουαλικής παρενόχλησης ήρθε στην επιφάνεια, μετά το σκάνδαλο Γουάινσταϊν και Κέβιν Σπέισι.



Σύμφωνα με το CNN, οκτώ γυναίκες κατηγορούν τον γνωστό ηθοποιό, Μόργκαν Φρίμαν για σεξουαλική παρενόχληση και ανάρμοστη συμπεριφορά.



Συνολικά 16 άνθρωποι μίλησαν στο CNN εκ τους οποίους οι οκτώ ισχυρίστηκαν ότι ήταν θύματα παρενόχλησης και κάποιες έκαναν λόγο για απρεπή συμπεριφορά του στα γυρίσματα ταινιών.

Τα περιστατικά συνέβησαν στο περιβάλλον της εταιρείας παραγωγής ταινιών του Φρίμαν Revelations Entertainment, όπως περιέγραψαν και μάλιστα με τη συνιδρύτρια της εταιρείας του Lori McCreary και άλλη μία γυναίκα, η οποία ήταν στόχος ταπεινωτικών σχολίων από τον ηθοποιό, δημοσίως.

Τέσσερις άνθρωποι από τις παραγωγές με τον Μόργκαν Φρίμαν τόνισαν ότι τα τελευταία δέκα χρόνια επανειλημμένα συμπεριφερόταν στις γυναίκες με τρόπο που τις έκανε να νιώθουν άβολα.

Μία κοπέλα ήταν μία νεαρή βοηθός παραγωγού η οποία άρχισε να εργάζεται το καλοκαίρι του 2015 για την κωμωδία «Going in Style», με πρωταγωνιστές τους Μόργκαν Φρίμαν, Μάικλ Κέιν και Άλαν Άρκιν.

Ο ηθοποιός φέρεται να την παρενοχλούσε για μήνες, σύμφωνα με τα λεγόμενά της. Η κοπέλα τον κατηγορεί ότι προχώρησε σε ανάρμοστες ενέργειες, όπως να την αγγίζει χωρίς την θέλησή της, αλλά και να κάνει σχόλια για το σώμα της και την εμφάνισή της καθημερινά. Επίσης, κάποιες φορές, έβαζε το χέρι του χαμηλά στην μέση της.



«Προσπαθούσε να μου σηκώσει τη φούστα και ρωτούσε αν φορούσα εσώρουχο», υποστήριξε η παραγωγός, συμπληρώνοντας πως δεν το είχε καταφέρει ποτέ γιατί εκείνη απομακρυνόταν, αλλά εκείνος ξαναπροσπαθούσε.



«Τελικά, ο Άλαν (Άρκιν) έκανε ένα σχόλιο, λέγοντάς του να σταματήσει», είπε η παραγωγός.



Μία άλλη γυναίκα, βασικό μέλος της παραγωγής της ταινίας, « Now You See Me» το 2012, επισήμανε ότι ο Φρίμαν την είχε παρενοχλήσει σεξουαλικά, τόσο εκείνη, όσο και τη βοηθό της, κάνοντας σχόλια για το σώμα τους.



«Μας έκανε σχόλια για το σώμα μας. Γνωρίζαμε ότι όταν θα ερχόταν, δεν θα έπρεπε να φοράμε κάτι που να τονίζει τα στήθη μας, τα οπίσθιά μας, και γενικά κολλητά ρούχα», υπογράμμισε.



Καμία δεν κατήγγειλε ποτέ την συμπεριφορά του Φρίμαν γιατί φοβούνταν μη χάσουν τη δουλειά τους. Ωστόσο, κάποιες είχαν βρει τρόπους για να αντιμετωπίσουν τη συμπεριφορά του, όπως να αλλάζουν τον τρόπο που ντύνονται.

Συγγνώμη ζήτησε ο ηθοποιός

Συγγνώμη ζήτησε ο ηθοποιός Μόργκαν Φρίμαν μετά τις κατηγορίες που διατύπωσαν σε βάρος του, για σεξουαλική παρενόχληση, 8 γυναίκες.

«Όποιος με γνωρίζει ή έχει συνεργαστεί μαζί μου ξέρει ότι δεν είμαι κάποιος που εσκεμμένα θα ήθελε να αναστατώσει ή να κάνει κάποιον να αισθανθεί άβολα. Ζητάω συγγνώμη σε οποιοδήποτε πρόσωπο έκανα να αισθανθεί άβολα ή ότι δεν το σεβόμουν. Δεν ήταν αυτή η πρόθεσή μου» τόνισε ο ηθοποιός σε ένα μήνυμα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο CNN πήρε συνεντεύξεις από δεκάδες πρόσωπα που εργάστηκαν με τον σπουδαίο ηθοποιό ηλικίας 80 ετών. Οκτώ εξ αυτών υποστήριξαν ότι τα παρενόχλησε σεξουαλικά και άλλα οκτώ ότι υπήρξαν αυτόπτες μάρτυρες ανάρμοστης συμπεριφοράς εκ μέρους του.

Την ίδια ώρα, πολλά από τα πρόσωπα που ερωτήθηκαν από το CNN περιέγραψαν μια άψογη επαγγελματική συμπεριφορά του ηθοποιού.

Μια νεαρή βοηθός παραγωγής που εργάστηκε το 2015 στα γυρίσματα της ταινίας «Εκδίκηση με Στυλ» κατήγγειλε ότι ο Φρίμαν την άγγιξε ή την χάιδεψε χαμηλά στην πλάτη, ενώ σχολίαζε το σώμα της. Ο βραβευθείς με Όσκαρ δεύτερου ανδρικού ρόλου για την ταινία Million Dollar Baby επιχείρησε κάποια στιγμή επανειλημμένα «να σηκώσει τη φούστα μου και με ρώταγε εάν φορούσα εσώρουχα» αφηγείται η ίδια, την ταυτότητα της οποίας δεν αποκάλυψε το CNN.

Ο συμπρωταγωνιστής του Άλαν Άρκιν «του ζήτησε να σταματήσει. Ο Μόργκαν φοβήθηκε και δεν ήξερε τι να πει» συνεχίζει η καταγγέλλουσα.

Μια άλλη γυναίκα, μέλος της ομάδας παραγωγής της ταινίας «Η συμμορία των μάγων» (2013) κατήγγειλε μια παρόμοια συμπεριφορά, λέγοντας ότι ο Φρίμαν την παρενόχλησε όπως και άλλες βοηθούς.

«Σχολίαζε τα σώματά μας» διαβεβαιώνει προσθέτοντας ότι αυτές οι γυναίκες κανόνιζαν να μην πηγαίνουν στη δουλειά τους με στενά ρούχα.

Ο 80χρονος πρωταγωνιστής έχει ιδρύσει μια εταιρεία παραγωγής, τη "Revelations Entertainment", όπου επτά γυναίκες οι οποίες μίλησαν στο CNN για ένα περιβάλλον εργασίας, που έσφυζε από περιστατικά παρενόχλησης, μερικές φορές παρουσία ή και με την επικρότηση της συνεργάτιδάς του και συνιδρύτριας της εταιρείας Λόρι Μακρέρι.