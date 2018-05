Σκοπιανό: Συνεχίζονται οι συνομιλίες για την άρση του αδιεξόδου - Τσίπρας: Να κερδίσουμε προσδιορισμό μπροστά από το «Μακεδονία»

Συνεχίζονται σήμερα Παρασκευή οι διαπραγματεύσεις στη Νέα Υόρκη για το ονοματολογικό. Χθες Πέμπτη, πραγματοποιήθηκε ένας κύκλος συνομιλιών του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της ΠΓΔΜ, Νίκολα Ντιμιτρόφ υπό την παρουσία του ειδικού διαμεσολαβητή Μάθιου Νίμιτς, στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

Παράλληλα με τους υπουργούς Εξωτερικών, συνεδρίασαν και οι τεχνικές ομάδες, όπως είχε συμβεί κατά τις πρόσφατες συναντήσεις Κοτζιά-Ντιμιτρόφ σε Βιέννη και Σούνιο.

New York: FM @NikosKotzias meets w/ #fYROM FM @Dimitrov_Nikola in the presence of #UNSG Personal Envoy M. Nimetz / Συνάντηση ΥΠΕΞ Ν. Κοτζιά με τον ομόλογό του της πΓΔΜ N. Dimitrov στη Νέα Υόρκη παρουσία Προσωπικού Απεσταλμένου ΓΓ ΟΗΕ M. Nimetz pic.twitter.com/Ib5rYLM3qO