Παραδόθηκε στην αστυνομία ο Χάρβεϊ Γουάινστιν! (Video)

Παραδόθηκε στις αρχές της Νέας Υόρκης ο Χάρβει Γουάινστιν, την Παρασκευή. Η είδηση είχε διαρρεύσει νωρίτερα και στο σημείο τον περίμεναν εκτός από τον εισαγγελέα, εκατοντάδες δημοσιογράφοι.

Εμφανώς καταβεβλημένος, ο άλλοτε κραταιός άνδρας του Χόλιγουντ προχώρησε κουτσαίνοντας προς το αστυνομικό τμήμα του νοτίου Μανχάτταν, ενώ μετά την παράδοσή του συνελήφθη με τις κατηγορίες για βιασμό μιας γυναίκας και τον εξαναγκασμό μιας ηθοποιού της Λουτσία Έβανς, να του κάνει στοματικό σεξ το 2004.

Στο αστυνομικό τμήμα θα καταγραφούν τα στοιχεία του, θα ληφθούν η φωτογραφία και τα δακτυλικά του αποτυπώματα και κατόπιν, ο αμερικανός μεγιστάνας θα μεταφερθεί στο δικαστήριο προκειμένου να παρουσιαστεί ενώπιον του δικαστή

BREAKING: Harvey Weinstein turns himself into police; expected to face charges in connection with sexual misconduct allegations.



TUNE IN to @MSNBC for live coverage now. pic.twitter.com/ARegA5c0mG