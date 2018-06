Καταναγκαστική προσγείωση - Το χαλάζι τσάκισε το αεροπλάνο (Photo)

Ένα θρίλερ εν πτήση έζησαν οι ταξιδιώτες της American Airlines flight #AA1897. Κατά την διάρκεια πτήσης από το Σαν Αντόνιο στο Φοίνιξ, έπεσε σφοδρή χαλαζόπτωση, με τους πιλότους να επικοινωνούν με τον πύργο ελέγχου και να ζητούν άδεια για αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο του Ελ Πάσο.

Το Airbus A319 της American Airlies, όταν προσγειώθηκε στο Ελ Πάσο, ήταν αγνώριστο! Οι ζημιές στο ρύγχος του αεροπλάνου και στο πιλοτήριο ήταν κάτι παραπάνω από εμφανείς.

Οι 130 επιβάτες συνέχισαν το ταξίδι του 6 ώρες αργότερα.

Οι εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου από τις ζημιές στο αεροπλάνο είναι πραγματικά απίστευτες.

