Μεγάλη φωτιά σε ξενοδοχείο στο Λονδίνο - Πυκνοί καπνοί στο κέντρο της πόλης (Photos/Videos)

Εκατόν είκοσι πυροσβέστες με περισσότερα από 20 πυροσβεστικά οχήματα δίνουν μάχη για να σβήσουν την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα το απόγευμα σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στο κέντρο του Λονδίνου, πολύ κοντά στην πρεσβεία της Γαλλίας και τα πολυκαταστήματα Harrods.

Η πυρκαγιά στο ξενοδοχείο πέντε αστέρων Mandarin Oriental Hotel, στη συνοικία Νάιτσμπριτζ, ξέσπασε στις 17.55 (ώρα Ελλάδας). Πυροσβέστες από το Τσέλσι, το Κένσινγκτον, το Χάμερσμιθ, το Μπάτερσι και άλλους πυροσβεστικούς σταθμούς έχουν σπεύσει επί τόπου.

Τα αίτια της πυρκαγιάς παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστα.

Πυκνοί μαύροι καπνοί έβγαιναν από τους τελευταίους ορόφους του 12όροφου κτιρίου στο οποίο φιλοξενούνται μεταξύ άλλων ένα γνωστό, πολυτελές σπα και ένα βραβευμένο εστιατόριο.

Το ξενοδοχείο Mandarin Oriental έχει 198 δωμάτια και σουίτες. Το κτίριο εκκενώθηκε. Δεν έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής αν υπάρχουν τραυματισμοί.

The fire in London is the mandarin oriental hotel in Knightsbridge pic.twitter.com/tMrVTOUF3j

Fire seen from hyde park right now. Looks really bad. Prayers to those inside. #HydePark pic.twitter.com/SP5pwNZU0d