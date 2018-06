Νέο χαστούκι από Moody’s στην Τουρκία - Υποβάθμισε 17 τράπεζες

Ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody's υποβάθμισε και έθεσε υπό παρακολούθηση για περαιτέρω υποβάθμιση τα αξιόχρεα 17 τουρκικών τραπεζών, ενώ έθεσε επίσης σε παρακολούθηση για υποβάθμιση τα αξιόχρεα δύο χρηματοπιστωτικών εταιρειών. «Οι υποβαθμίσεις αντανακλούν την άποψη του Moody's ότι το λειτουργικό περιβάλλον στην Τουρκία έχει επιδεινωθεί, με αρνητικές επιπτώσεις για τα χρηματοδοτικά προφίλ των ιδρυμάτων», αναφέρει ο οίκος σε ανακοίνωσή του.

Η παρακολούθηση θα εστιάσει στην πιθανότητα , πρώτον, μίας περαιτέρω επιδείνωσης του λειτουργικού περιβάλλοντος και της επίπτωσής του στην αυτοδύναμη πιστωτική ισχύ των τραπεζών, δεύτερον, αλλαγών στη στήριξη θυγατρικών όσον αφορά τις τράπεζες υπό ξένο έλεγχο και, τρίτον, μίας εξασθένισης της δυνατότητας στήριξης των τραπεζών από το κράτος, μετά την απόφαση του Moody's την 1η Ιουνίου να θέσει υπό παρακολούθηση για υποβάθμιση το αξιόχρεο Ba2 των τουρκικών κρατικών ομολόγων.

Ο Moody's σημειώνει ότι το λειτουργικό περιβάλλον στην Τουρκία, ιδιαίτερα όσον αφορά τη χρηματοδότηση από την αγορά, έχει επιδεινωθεί από την τελευταία αξιολόγησή του για τις τουρκικές τράπεζας τον Μάρτιο του 2018. Αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις φαίνονται στην πρόσφατη διάβρωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών, η οποία αντανακλά κυρίως τη διογκούμενη αβεβαιότητα σχετικά με τη μελλοντική κατεύθυνση της μακροοικονομικής πολιτικής, σημειώνει ο οίκος.

«Το κόστος της χρηματοδότησης των τραπεζών σε ξένο νόμισμα έχει διευρυνθεί σημαντικά φέτος, μετά την αύξηση της απόδοσης του 10ετούς κρατικού ομολόγου αναφοράς κατά περίπου 300 μονάδες βάσης (3 ποσοστιαίες μονάδες) από τον Ιανουάριο του 2018 έως τα τέλη Μαΐου (από την οποία, οι σχεδόν 200 μονάδες βάσης σημειώθηκε από τον Μάρτιο). Επιπλέον, η τουρκική λίρα έχει υποτιμηθεί κατά περίπου 24% έναντι του αμερικανικού δολαρίου στην ίδια φετινή περίοδο (σχεδόν 20% από τον Μάρτιο)», σημειώνει η ανακοίνωση και προσθέτει: «Ο περιορισμός των χρηματοδοτικών συνθηκών αποτελεί βασικό πρόβλημα για τις τουρκικές τράπεζες, δεδομένης της μεγάλης εξάρτησής τους από βραχυπρόθεσμη χρηματοδότηση σε αμερικανικά δολάρια, η οποία ανερχόταν τον Μάρτιο του 2018 σε 75 δισ. δολάρια ή περίπου στο μισό της χρηματοδότησής τους σε ξένο νόμισμα από την αγορά».

Σε άλλη ανακοίνωσή του, ο Moody's αναφέρει ότι έθεσε σε παρακολούθηση για υποβάθμιση τα αξιόχρεα των καλυμμένων ομολόγων που έχουν εκδοθεί από έξι τουρκικές τράπεζες (Akbank TAS, Turkiye Garanti Bankasi A.S., Sekerbank T.A.S., Turkiye Vakiflar Bankasi TAO, Yapi ve Kredi Bankasi A.S. και Turkiye Is Bankasi A.S.).