Ιρλανδία: 2.500 γυμνές γυναίκες βούτηξαν στη θάλασσα και μπήκαν στο βιβλίο Γκίνες (Photos-Video)

Ρεκόρ στο βιβλίο Γκίνες αποφάσισαν να κάνουν 2.5000 γυναίκες σε παραλία της Ιρλανδίας πραγματοποιώντας τη μεγαλύτερη γυμνή βουτιά στην ιστορία.

Έτσι λοιπόν, μαζεύτηκαν το πρωί του Σαββάτου στην παραλία Μαγκεραμόρε, νότια της πόλης Γκίκλοου για να σπάσουν το ρεκόρ των 786 ανθρώπων που είχαν βουτήξει γυμνοί στην Αυστραλία το 2015.

Την ιδέα εμπνεύστηκε η Ντέντρε Φέδερστον, μια γυναίκα που είχε υποβληθεί σε θεραπεία για καρκίνο του μαστού, για να γίνει στην έκτη ετήσια συνάντηση Strip & Dip. Η βουτιά είχε και φλανθρωπικό χαρακτήρα. Μέχρι στιγμής έχουν συγκεντρωθεί πάνω από 150.000 ευρώ για παιδιά που πάσχουν από καρκίνο.

All about to strip aff @gwr #stripanddip #Wicklow pic.twitter.com/eGlXuPvzfs