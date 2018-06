Πες μας πώς περπατάς να σου πούμε πόσο θα ζήσεις!

Συμβουλές για την υγεία βλέπετε παντού. Είναι δύσκολο, όμως, να γνωρίζουμε όλα τα σωστά πράγματα που πρέπει να κάνουμε.

Εδώ, θα διαβάσετε ποιο ήταν το βασικό συμπέρασμα έρευνας από μια ομάδα επιστημόνων, που μελέτησαν το περπάτημα.

Η μελέτη είχε τίτλο “Self-rated walking pace and all-cause, cardiovascular disease and cancer mortality: individual participant pooled analysis of 50 225 walkers from 11 population British cohorts” και κατέληξε στο ότι το απλό περπάτημα δεν αρκεί για να προστατεύσει την υγεία της καρδιάς σας.

Το συμπέρασμα ήταν ότι αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι το πόσο γρήγορα περπατάμε, όχι το πόση απόσταση διανύουμε.

Οι επιστήμονες λένε: "Το περπάτημα με έναν μέσο ή γρήγορο ρυθμό συσχετίστηκε με μειωμένο κίνδυνο θανάτου από καρδιαγγειακή νόσο όλων των αιτιών, σε σύγκριση με το περπατήμα με αργό ρυθμό".

Ένας από τους ερευνητές, ο Έλληνας Εμμανουήλ Σταματάκης από το Πανεπιστήμιο του Σίδνεϊ, αναφέρει χαρακτηριστικά στην New Zealand Herald: "Σε σύγκριση με εκείνους που περπατούν με αργό ρυθμό, εκείνοι που περπατούν με μέσο ρυθμό είχαν 20% χαμηλότερο κίνδυνο πρόωρου θανάτου από οποιαδήποτε αιτία και 24% χαμηλότερο κίνδυνο θάνατο από καρδιακή νόσο, ή εγκεφαλικό επεισόδιο".

Ίσως αναρωτιέστε πόσο γρήγορα υποτίθεται ότι πρέπει να περπατάτε:

Η απάντηση είναι 6 χλμ/ώρα το ελάχιστο. Θα πρέπει να αισθάνεστε λίγο «λαχανιασμένοι» και λίγο λίγο ιδρωμένος όταν τελειώσετε.

Ένας βασικός περιορισμός της έρευνας, βέβαια, είναι ότι τα αποτελέσματα επί της ταχύτητας βαδίσματος βασίστηκαν σε αυτοαναφερόμενα στοιχεία από τους συμμετέχοντες. Δηλαδή δεν συγκεντρώθηκαν με έναν ακέραιο και ασφαλή τρόπο μέτρησης, αλλά οι ερευνητές δέχτηκαν ως «ειλικρινή», τα στοιχεία που τους έδωσαν οι συμμετέχοντες για το πόσο γρήγορα περπατούν συνήθως.

Αυτό που είναι, πάντως, σαφές είναι ότι μπορεί ο χαλαρός και αργός ρυθμό βαδίσματος να είναι υπέροχος για μια ωραία βόλτα, αλλά δεν συμβάλλει ουσιαστικά στην καλυτέρευση της υγείας σας.

Ίσως, όμως, να είσαστε οπαδός της θεωρίας των 10.000 βημάτων. Είναι η θεωρία που λέει ότι πρέπει να περπατάμε 10.000 βήματα/ημέρα τουλάχιστον, για να έχουμε καλή υγεία. Ίσως να πιστεύετε, δηλαδή, ότι είναι ο αριθμός των βημάτων που έχει σημασία, όχι ο ρυθμός βαδίσματος.

Τα κακά νέα για εσάς είναι ότι αυτή η θεωρία, σύμφωνα με την βρετανική κυβέρνηση, ήταν η εφεύρεση ενός Ιάπωνα κατασκευαστή βηματόμετρου..!

Πηγή: iatropedia