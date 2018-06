Ο Ντένις Ρόντμαν βάζει τα κλάματα στον αέρα: Ο Ομπάμα μου στέρησε την ευκαιρία! (Video)

Ο συνταξιούχος θρύλος του NBA, Ντένις Ρόντμαν, «λύγισε» κατά τη διάρκεια μιας τηλεοπτικής του συνέντευξης στο CNN, υποστηρίζοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τράμπ, ήταν «υπερήφανος γι 'αυτόν» για το ρόλο του που έπαιξε στην πραγματοποίηση της ιστορικής συνάντησης με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ στη Σιγκαπούρη, τη Δευτέρα.

Ενώ φορούσε ένα κόκκινο καπέλο με το σύνθημα της καμπάνιας του Τραμπ «Make America Great Again» (Να ξανακάνουμε την Αμερική μεγάλη), ο Ρόντμαν έγινε εξαιρετικά συναισθηματικός.

«Στην καρδιά και την ψυχή μου, όταν πήγα για πρώτη φορά στη Βόρεια Κορέα, ήταν μεγάλη τιμή να επιλεγώ για να πάω εκεί. Από τη στιγμή που πήγα στη Βόρεια Κορέα. δεν καταλάβαινα πραγματικά ποια ήταν η κατάσταση ολόκληρης της περιοχής. Όταν γνώρισα τον Κιμ Γιονγκ-Ουν δεν ήξερα τι να περιμένω ... αλλά μόλις γνώρισα τον πολιτισμό εκεί, ένιωσα σαν στο σπίτι μου», δήλωσε.

Στη συνέχεια, καταφέρθηκε κατά του πρώην Αμερικανού προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, τονίζοντας ότι δεν του πρόσφερε αυτή την ευκαιρία και ότι δέχθηκε απειλές για συναντήσεις του με τον Κιμ Γιονγκ-Ουν.

