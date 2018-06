Εγκώμια σε Τσίπρα - Ζάεφ από τα διεθνή ΜΜΕ και την διπλωματική κοινότητα

Το ενδιαφέρον της διεθνούς διπλωματικής κοινότητας αλλά και διεθνούς τύπου, προσέλκυσε η συμφωνία για τη λύση του ονοματολογικού της ΠΓΔΜ.

Σε μια περίοδο που συμμαχίες κλονίζονται και η διπλωματία μοιάζει αναποτελεσματική, η είδηση της επίτευξης συμφωνίας έγινε δεκτή με ιδιαίτερα ευμενή σχόλια.

State Department: Ιστορική η συμφωνία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής στηρίζουν τη συμφωνία Αθηνών-Σκοπίων για το ζήτημα της ονομασίας της πΓΔΜ, επισημαίνει ανακοίνωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, η οποία κάνει λόγο για μια «ιστορική συμφωνία» που θα ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία των δύο χωρών.

Παράλληλα επαινείται η πολιτική βούληση που επέδειξαν οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της πΓΔΜ, ενώ γίνεται ειδική αναφορά στη μακροχρόνια προσπάθεια που κατέβαλε ο ειδικός διαμεσολαβητής του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες συγχαίρουν τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και (σ.σ. τον ομόλογό του της πΓΔΜ) Ζόραν Ζάεφ και χαιρετίζουν την ιστορική συμφωνία για την επίλυση της διαφωνίας του ονοματολογικού. Αυτή η επίλυση θα ωφελήσει τις δύο χώρες και θα ενισχύσει την περιφερειακή ασφάλεια και ευημερία. Οι πρωθυπουργοί Ζάεφ και Τσίπρας επέδειξαν όραμα, θάρρος και επιμονή στην προσπάθειά τους για μια αμοιβαία αποδεκτή λύση. Χαιρετίζουμε επίσης την αφοσίωση του διαμεσολαβητή του ΟΗΕ Μάθιου Νίμιτς για τις συνεχείς προσπάθειές που κατέβαλε επί δύο δεκαετίες και πλέον για να τερματιστεί αυτή η διένεξη. Είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε αυτή τη συμφωνία, όπως ζήτησαν οι δύο χώρες», αναφέρει η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Γκουτέρες: Τσίπρας - Ζάεφ επέδειξαν «ηγετικό ρόλο» στην περιοχή των Βαλκανίων «και πέραν αυτής»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες «χαιρέτισε» την Τρίτη τη συμφωνία των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της π ΓΔΜ με την οποία διευθετείται το ζήτημα της ονομασίας και «συνεχάρη» τις δύο πλευρές για την «αποφασιστικότητά τους να τερματίσουν αυτή τη μακρόχρονη διένεξη», τονίζοντας πως οι δύο κυβερνήσεις επέδειξαν «ηγετικό ρόλο» στην περιοχή των Βαλκανίων «και πέραν αυτής», με μια ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του. «Σε ό,τι αφορά τις συνομιλίες ανάμεσα στην Ελλάδα και την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, ο Γενικός Γραμματέας χαιρετίζει τη συμφωνία η οποία διευθετεί τη διένεξη ανάμεσα στα μέρη, όπως αυτή περιγράφεται στις αποφάσεις του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών (σ.σ. υπ' αριθμόν) 817 (1993) και 845 (1993).

Εγκωμιάζει τα μέρη για την αποφασιστικότητά τους να φέρουν αυτή την μακρόχρονη διένεξη σε ένα τέλος, επιδεικνύοντας ηγετικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή και πέραν αυτής. Επιθυμεί να αποτίσει φόρο τιμής στον προσωπικό απεσταλμένο του κ. Μάθιου Νίμιτς, ο οποίος ενσαρκώνει της αξίες της επιμονής, της υπομονής και της διπλωματίας χαμηλών τόνων, διότι διευκόλυνε την επίτευξη αυτής της ιστορικής συμφωνίας (με τις προσπάθειές του) για πολλά χρόνια», αναφέρει η ανακοίνωση που έδωσαν στη δημοσιότητα οι υπηρεσίες του ΓΓ του ΟΗΕ.

Έπαινοι από τους ηγέτες της Βαλακνικής

Συγχαρητήρια σε Αθήνα και Σκόπια δίνουν οι ηγέτες των υπολοίπων Βαλκανικών χωρών, τονίζοντας ότι η εξεύρεση λύσης θα έχε θετικό αντίκτυπο και στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων

Έντι Ράμα: Τσίπρας – Ζάεφ είναι προοδευτικοί ηγέτες

«Δύο προοδευτικοί ηγέτες γειτονικών χωρών έγραψαν ιστορία σήμερα κι έδειξαν στην ΕΕ και στον κόσμο πώς το όραμα και η βούληση να ξεπεραστεί το παρελθόν μπορεί να οδηγήσει στο μέλλον ακόμα κι αν δεν φαίνεται να υπάρχει κανένα! Συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα και στον Ζόραν Ζάεφ. Τα Βαλκάνια είναι σήμερα καλύτερο μέρος, σας ευχαριστούμε και τους δυο σας», έγραψε ο Έντι Ράμα στον λογαριασμό του στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Twitter, αναφερόμενος στη συμφωνία Ελλάδας-πΓΔΜ για το ζήτημα του ονόματος.

«Συγχαρητήρια στους γείτονες και φίλους μας που κατάφεραν να καταλήξουν σε μια σημαντική συμφωνία για το ζήτημα του ονόματος. Αυτό ανοίγει τον δρόμο προκειμένου όχι μόνο μία χώρα αλλά όλη η περιοχή να κινηθεί (προς την ένταξη) στην ευρωατλαντική οικογένεια. Παρόλα τα εμπόδια, η διπλωματία φέρνει αποτέλεσμα», ανέφερε από την πλευρά του ο Ντιτμίρ Μπουσάτι στον λογαριασμό του στο Twitter.

Βουλγαρία: Με το Βόρεια Μακεδονία δεν αλλάζουν τα σύνορα και δεν υπάρχουν βλέψεις απέναντι στην Ελλάδα για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητά της

Το υπουργείο Εξωτερικών της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας χαιρέτισε τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ σχετικά με το ζήτημα της ονομασίας. Αυτό, υπογραμμίζει, πως ανοίγει το δρόμο για την ευρωπαϊκή και ευρω-ατλαντική ένταξη του γείτονά μας.

«Η Βουλγαρία αναγνώρισε την Μακεδονία με το συνταγματικό όνομά της, τον Ιανουάριο του 1992 και το νέο όνομα Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας δεν θα πρέπει να ερμηνευθεί ως λόγος για πιθανή αλλαγή των υφιστάμενων συνόρων ή για βλέψεις απέναντι στους γείτονες και συγκεκριμένα για τη γλώσσα, τον πολιτισμό, την ιστορία και την ταυτότητα τους» αναφέρει το υπουργείο Εξωτερικών της Βουλγαρίας και επισημαίνει πως θα ζητήσει από τους δύο εταίρους, γειτονικές και φίλες χώρες, να εγγυηθούν ότι η συμφωνία μεταξύ τους θα εφαρμοσθεί .

Κόσοβο: Συγχαρητήρια σε Τσίπρα και Ζάεβ για την επίτευξη της συμφωνίας

Ο πρόεδρος του Κοσόβου Χάσιμ Θάτσι και ο πρωθυπουργός Ράμους Χαραντινάι, εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την επίτευξη συμφωνίας μεταξύ Αθηνών και Σκοπίων στο ζήτημα της ονομασίας της ΠΓΔΜ. «Συγχαίρω τους πρωθυπουργούς Αλέξη Τσίπρα και Ζόραν Ζάεβ και τους πολίτες των χωρών τους. Η ανανέωση της δυνατότητας ένταξης της γειτονικής χώρας (ΠΓΔΜ) στο ΝΑΤΟ και την Ε.Ε., θα βοηθήσει επίσης το Κόσοβο και γενικότερα τα δυτικά Βαλκάνια» αναφέρει ο Χάσιμ Θάτσι σε μήνυμα του στο twitter. Στο ίδιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο πρωθυπουργός του Κοσόβου, Ράμους Χαραντινάι έγραψε: «Συγχαίρω τον Ζάεφ και τον Τσίπρα για το όραμα και την επιμονή. Ελπίζω ότι όλα τα εναπομείναντα ανοικτά ζητήματα στα Βαλκάνια θα επιλυθούν με την ίδια εποικοδομητική προσέγγιση».

Συγχαρητήρια από τον Αυστριακό Καγκελάριο

Η αυστριακή υπουργός Εξωτερικών Κάριν Κνάισλ συγχαίρει την Ελλάδα και τη «Βόρεια Μακεδονία» για την επίτευξη συμφωνίας για το όνομα

Congratulations to Greece and North Macedonia for resolving their long-running name dispute – a success of dialogue and diplomacy. This is an important day for the whole region.