COSMOTE TV: Επιστρέφουν με νέα σεζόν οι σειρές The Bold Type, The Affair, The Royals & Girlfriend’s Guide to Divorce

Πλούσιο είναι και αυτή την εβδομάδα το αθλητικό και κινηματογραφικό πρόγραμμα της COSMOTE TV.

Στα αθλητικά, ξεχωρίζει αυτή την εβδομάδα η ζωντανή και αποκλειστική μετάδοση του 4ου τελικού ανάμεσα σε Παναθηναϊκό Superfoods και Ολυμπιακό, για την ανάδειξη του Πρωταθλητή της Stoiximan.gr Basket League, ο οποίος διεξάγεται την Πέμπτη 14/6 στο ΣΕΦ (COSMOTE SPORT 4HD, 19.00). Σε περίπτωση νίκης των γηπεδούχων, οι δύο ομάδες θα αναμετρηθούν για τελευταία φορά στο ΟΑΚΑ, την Κυριακή 17/6 στις 19.00 (COSMOTE SPORT 4HD).

Από τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα μπάσκετ, ξεχωρίζουν οι τελικοί της της ACB Liga Endesa με τις Ρεάλ Μαδρίτης και Μπασκόνια να διεκδικούν τον τίτλο του Πρωταθλητή Ισπανίας. Οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν όλη τη σειρά των τελικών ζωντανά, αποκλειστικά και σε HD στα κανάλια COSMOTE SPORT. Ο 1ος αγώνας διεξάγεται την Τετάρτη 13/6 (22.00, COSMOTE SPORT 7HD), ο 2ος την Παρασκευή 15/6 (23.15, COSMOTE SPORT 7HD), ενώ ο 3ος την Κυριακή 17/6 (19.30, COSMOTE SPORT 7HD).

Παράλληλα, οι συνδρομητές της COSMOTE TV θα έχουν την ευκαιρία να μεταφερθούν στην Τουρκία και να παρακολουθήσουν τους τελικούς μεταξύ της Φενέρμπαχτσε και της Τόφας Μπούρσα (Τετάρτη 13/6, 21.00, COSMOTE SPORT 7HD, Κυριακή 17/6, 19.00, COSMOTE SPORT 6HD), αλλά και αυτούς του Ιταλικού πρωταθλήματος, οι οποίοι θα καθορίσουν αν η Αρμάνι θα επιστρέψει στην κορυφή της Ιταλίας ή θα την κρατήσει για μια ακόμη χρονιά μακριά η Τρέντο (COSMOTE SPORT 8HD).

Οι φαν του ποδοσφαίρου θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν τα play-offs της LaLiga Santander, για τις ομάδες που θα συμπληρώσουν τη λίστα των μετεχόντων της νέας αγωνιστικής περιόδου και να ανακαλύψουν ποιες εκ των Νουμάνθια, Ρεάλ Σαραγόσα, Ρεάλ Βαγιαδολίδ και Ρεάλ Σπόρτινγκ θα προκριθούν στην ελίτ των ισπανικών πρωταθλημάτων. Την Τετάρτη 13/6, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 3HD) θα πραγματοποιηθεί ο πρώτος τελικός, ενώ το Σάββατο 16/6, στις 21.30 (COSMOTE SPORT 3HD) ο δεύτερος, ο οποίος θα καθορίσει τις δύο ομάδες που θα προκριθούν στον τελικό.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στα αθλητικά κανάλια της COSMOTE TV παρουσιάζουν δύο κορυφαία πρωταθλήματα τένις. Το ATP 500 Gerry Weber ξεκινά τη Δευτέρα 18/6, και οι φαν του αθλήματος θα παρακολουθούν καθημερινά μέσω του COSMOTE SPORT 6HD συναρπαστικές αναμετρήσεις, με τη συμμετοχή των καλύτερων παγκοσμίως όπως οι Ρότζερ Φέντερερ, Αλεξάντερ Ζβέρεφ, Ντομινίκ Τιμ κ.α. Παράλληλα, οι συνδρομητές θα μεταφερθούν στο Λονδίνο για να παρακολουθήσουν το ATP 500 Fever Tree Championships, στο οποίο συμμετέχουν 17 από τους 30 καλύτερους παίκτες του πλανήτη (COSMOTE SPORT 7HD).

Οι φαν του μηαχανοκίνητου αθλητισμού θα απολάυσουν στην COSMOTE TV τον επί πέντε φορές παγκόσμιο πρωταθλητή στο MotoGP, Xόρχε Λορένθο, και τον πρώτο στην κατάταξη Μαρκ Μάρκεθ, στο Circuit de Barcelona-Catalunya. Tην Παρασκευή 15/6, στις 10.50 οι οδηγοί της Formula1 θα στηθούν στην εκκίνηση, για τις πρώτες ελεύθερες δοκιμές, το Σάββατο 16/6, στις 15.05 θα ξεκινήσουν οι κατατακτήριες και την Κυριακή 17/6, στις 14.30 θα πραγματοποιηθεί ο μεγάλος αγώνας. (COSMOTE SPORT 5HD).

Στο κινηματογραφικά κανάλια της COSMOTE TV, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα νέων κύκλων δημοφιλών σειρών στο COSMOTE CINEMA 4D. Την Τετάρτη 13/6 δεν χάνουμε αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της, τη 2η σεζόν της σειράς The Bold Type, με τις τρεις κολλητές φίλες που εργάζονται σε ένα επιτυχημένο γυναικείο περιοδικά να μπαίνουν σε νέες περιπέτειες στην επαγγελματική και ερωτική τους ζωή (22.00). Ομοίως μετά την πρεμιέρα τους στην Αμερική, επιστρέφουν με 4η σεζόν η βραβευμένη με 3 Χρυσές Σφαίρες σειρά The Affair (Δευτέρα 18/6, 23.00) και για 5η και τελευταία σεζόν η κωμική σειρά Girlfriend’s Guide to Divorce, (Παρασκευή 15/6, 23.00). Επιπλέον, όλοι οι προηγούμενοι κύκλοι της σειράς, θα είναι ήδη διαθέσιμοι στην υπηρεσία COSMOTE TV PLUS. Παράλληλα, η σειρά The Royals επιστρέφει με 2η σεζόν και διπλό επεισόδιο το Σάββατο 16/6 (22.00 & 23.00). Στο κανάλι ξεχωρίζει και η πρεμιέρα της μίνι δραμτικής σειράς The Book of Negroes που αφηγείται την ιστορία μιας 11χρονης από τη Δυτική Αφρική, η οποία πέφτει θύμα απαγωγής και μετατρέπεται σε σκλάβα (Δευτέρα 18/6, 21.00).

Στο COSMOTE CINEMA 1HD, ξεχωρίζουν η πρεμιέρα της δραματικής ιταλικής ταινίας La Tenerezza (Tenderness) (Τετάρτη 13/6, 21.00) και η πρεμιέρα της υποψήφιας για OSCAR Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας Χωρίς Αγάπη (Loveless) για την εγκατάλειψη που αισθάνεται ένα 12χρονο παιδί, όταν οι γονείς του χωρίζουν και συνεχίζουν τη ζωή τους με νέους συντρόφους (Πέμπτη 14/6, 21.00, ζώνη Red Carpet Premieres). Στο κανάλι οι φαν της κωμωδίας θα έχουν την ευκαιρία να πρακολουθήσουν σε Α’ προβολή την επιτυχημένη ταινία Ξαναγύρισε ο μπαμπάς (Daddy’s Home 2) με τους Γουιλ Φέρελ, Μάρκ Γουόλμπεργκ και Μελ Γκίμπσον (Κυριακή 17/6, 21.00, ζώνη Blockbuster), ενώ για τους λάτρεις των ντοκιμαντέρ έρχεται σε A’ προβολή το ντοκιμαντέρ Η Κυνηγός με τον αετό (The Eagle Huntress) για την ιστορία μιας 13χρονης νομάδας Μογγόλας, που παλεύει να γίνει η πρώτη θηλυκή κυνηγός μέσα σε δώδεκα γενεές μιας καζακικής οικογένειας (Τρίτη 19/6, 21.00). Επίσης, την Πέμπτη 15/6 στις 21.00, στο κανάλι ξεχωρίζει σε Α΄ προβολή η ταινία Ζήσε το Ρυθμό (High Strung) για μια χορεύτρια και έναν μουσικό που ακολουθούν το όνειρό τους.

Στο COSMOTE CINEMA 2HD, τα βλέμματα στρέφονται στην πρεμιέρα της δραμεντί Ταξίδι στην Ισπανία (The trip to Spain) για το αξέχαστο ταξίδι δύο φίλων στην Ισπανία (Σάββατο 16/6, 22.00), αλλά και αυτής του ψυχολογικού θρίλερ My Sweet Audrina για μια μια νεαρή κοπέλα που δεν μπορεί να θυμηθεί γεγονότα του παρελθόντος της ζωής της και στοιχειώνεται από εφιάλτες (Δευτέρα 18/6, 22.00). Στο πλαίσιο του μηνιάιου αφιερώματος του COSMOTE CINEMA 2HD στη βραβευμένη με OSCAR ηθοποιό Ζιλιέτ Μπινός, ξεχωρίζει η πρεμιέρα της κομεντί Οικογένεια Βαν Πέτεγκεμ (Slack Bay) με επίκεντρο μια σειρά ανεξήγητων εξαφανίσεων που έρχεται να ταράξει τις διακοπές της οικογένειας σε ένα ειδυλλιακό παραθαλάσσιο θέρετρο (Τρίτη 19/6, 22.00), αλλά και το αγαπημένο, υποψήφιο για 5 βραβεία OSCAR, Chocolat, με συμπρωταγωνιστή της τον Τζόνι Ντεπ (Τρίτη 19/6, 20.00).

Στο COSMOTE CINEMA 3, το κανάλι του ελληνικού κινηματογράφου συνεχίζεται το αφιέρωμα στην Καίτη Φίνου, με την κωμωδία του 1984, Μάντεψε τι κάνω τα βράδια (Δευτέρα 18/6, 22.00).

Μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND, οι συνδρομητές θα έχουν στη διάθεσή τους από την Πέμπτη 14/6 το ντοκιμαντέρ Maria by Callas, για τη θρυλική καριέρα και την περιπετειώδη ζωή της Μαρίας Κάλλας, μέσα από συνεντεύξεις και την προσωπική αλληλογραφία.

Αναλυτικά το πρόγραμμα των καναλιών στο site της COSMOTE TV: https://www.cosmote.gr/cosmotetv