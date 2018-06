Το μήνυμα ότι η Μακεδονία είναι ελληνική έστειλε ο Ολυμπιακός μέσω ανάρτησής του στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης της ομάδας.



«Καμιά υπογραφή δεν μπορεί να αλλάξει αυτό που γράφει η ψυχή των Ελλήνων:



Η ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ήταν, είναι και θα είναι ΕΛΛΗΝΙΚΗ.



No signature can change what is written in the soul of Greeks:



MACEDONIA was, is and will always be GREEK», αναφέρουν στο μήνυμά τους οι «ερυθρόλευκοι».

Πηγή: sport-fm.gr