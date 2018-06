Σκηνές βγαλμένες από στρατόπεδα συγκέντρωσης: Σε κλουβιά (!) κλείνουν τα παιδιά παράτυπων μεταναστών στις ΗΠΑ (Video, σκληρές εικόνες)

Εικόνες βγαλμένες από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ανθρωπότητας μεταδίδουν τα διεθνή ΜΜΕ από τα στρατόπεδα κράτησης παιδιών παράτυπων μεταναστών που έχουν στηθεί στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό.

Το νέο καθεστώς που έχει καθιερώσει η κυβέρνηση Τραμπ προβλέπει ότι όποιος παράτυπος μετανάστης συλλαμβάνεται στις ΗΠΑ αμέσως οδηγείται στη δικαιοσύνη.

Ωστόσο, τα παιδιά των μεταναστών χωρίζονται από τους γονείς τους και οδηγούνται σε ειδικά κέντρα κράτησης. Μάλιστα, σύμφωνα με καταγγελίες, τα παιδιά χωρίζονται από τη συνοριοφυλακή από τους γονείς τους με το αιτιολογικό ότι «θα κάνουν μπάνιο»...

Σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ίδια η συνοριοφυλακή τα παιδιά εμφανίζονται κλεισμένα σε κλουβιά (!) σε τεράστια κέντρα κράτησης που φέρνουν στο μυαλό περισσότερο φυλακές ή ζωολογικούς κήπους.

BREAKING: Border Patrol releases video of the detention facility in McAllen, Texas.



This is US government video. pic.twitter.com/kOdp5XzuEx