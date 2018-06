Οι Γιαπωνέζοι οπαδοί καθάρισαν την εξέδρα τους μετά το ματς με την Κολομβία! (Video)

Εδώ μας φαίνεται αδιανόητο. Για τους Γιαπωνέζους ωστόσο, το να μαζέψουν τα σκουπίδια τους πριν φύγουν από το γήπεδο είναι επιβεβλημένο…

Επίδειξη πολιτισμού έκαναν μετά το παιχνίδι με την Κολομβία οι οπαδοί της Ιαπωνίας.

Παρά τη χαρά της μεγάλης νίκης, οι Ασιάτες δεν παραμέλησαν να κάνουν αυτό που οι ίδιοι θεωρούν καθήκον τους έπειτα από τα ματς.

Πριν αποχωρήσουν λοιπόν από την εξέδρα και ξεχυθούν στους δρόμους για πανηγυρισμούς, φρόντισαν να μαζέψουν όλα τα σκουπίδια τους.

