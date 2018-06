Calexico: Έρχονται με 2 διαφορετικά set list, για 2 ξεχωριστές βραδιές - 3 και 4 Ιουλίου στο Ηρώδειο

Calexico

Έρχονται με δυο διαφορετικά set list, για δύο πραγματικά ξεχωριστές βραδιές!

Τρίτη 3 και Τετάρτη 4 Ιουλίου 2018 στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού!

Λίγες μέρες πριν τις πολυαναμενόμενες εμφανίσεις των Calexico στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, ο Joey Burns μας προτρέπει να τους βοηθήσουμε να επιλέξουν τα τραγούδια για τα διαφορετικά set lists, που θα ακούσουμε τις δύο πολυαναμενόμενες βραδιές.

Και αυτό, γιατί, εκτός από τα κλασικά αγαπημένα standards τραγούδια, το set της κάθε βραδιάς θα συμπληρώνεται με τελείως διαφορετικά κομμάτια από την πλούσια δισκογραφία τους!

Παράλληλα, συμμετέχοντας στη διαδικασία, συγκεντρώνονται πόροι για τον Μη Κερδοσκοπικό Οργανισμό, «Music For Relief». Ας το ακούσουμε από τον ίδιο https://www.youtube.com/watch?v=8AhpAnNhtYs&feature=youtu.be:

«Hey, everybody!

This is Joey of "Calexico" and we're returning to Greece for two nights at the Odeon of Herodes Atticus, in Athens , right next to the Acropolis.

We are super excited! It's gonna be an amazing couple of shows.

So, there's gonna be two different shows - with two different setlists. If you wanna help us build the setlists, please make your suggestions by following the link below to set the set and submit your request. Βy doing so, you help us raise money for "Music for Relief". Thank you so much, efharisto! See you then.»

«Γεια χαρά σε όλους!

Είμαι ο Joey από τους Calexico και επιστρέφουμε στην Ελλάδα για δύο βραδιές στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, στην Αθήνα, ακριβώς δίπλα από την Ακρόπολη. Είμαστε κατενθουσιασμένοι! Θα είναι δύο καταπληκτικά shows! Δύο διαφορετικά shows, με δύο διαφορετικά set lists. Εάν θέλετε να μας βοηθήσετε να τα φτιάξουμε, κάντε τις προτάσεις σας ακολουθώντας το σχετικό link για το "set the set" και υποβάλετε το αίτημά σας.

Με αυτόν τον τρόπο μας βοηθάτε και εσείς, να συγκεντρώσουμε χρήματα για το "Music for Relief". Efharisto! Θα τα πούμε σύντομα.»

Δηλώστε τα δικά σας αγαπημένα τραγούδια των Calexico κάνοντας κλικ ΕΔΩ: https://www.settheset.com/t/calexic και παράλληλα συνεισφέρετε στην συγκέντρωση χρημάτων για το «Music For Relief».

To Μusic For Relief, είναι ένα πρόγραμμα του Entertainment Industry Foundation, που στόχο έχει την παροχή βοήθειας σε επιζώντες και κοινότητες, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Ιδρύθηκε από τους Linkin Park το 2005 μετά το μεγάλο τσουνάμι στον Ινδικό Ωκεανό, για την παροχή άμεσης αλλά και μακροπρόθεσμης ανακούφισης. Προσπαθεί να βοηθήσει τους κατοίκους να αναρρώσουν, να ανακάμψουν και να ανοικοδομήσουν τις κοινότητες τους και παράλληλα ενεργεί ώστε να δημιουργηθούν βιώσιμες συνθήκες σε αυτές τις περιοχές.

Με τη μπάντα σε πλήρη σύνθεση, όλες τις μεγάλες επιτυχίες τους και σίγουρα δυνατές εκπλήξεις, οι Calexico πραγματώνουν το όνειρο κάθε καλλιτέχνη, και ετοιμάζονται να μας ταξιδέψουν σε δύο βραδιές αγάπης, ταξιδιού και μελωδίας στο Ωδείο του Ηρώδη του Αττικού.

Το συγκρότημα που πήρε το όνομά του από την πόλη Calexico, στα σύνορα του Μεξικό με τη Καλιφόρνια, έρχεται από το Tucson της Αριζόνα, μετρώντας πάνω από 20 χρόνια καριέρας και με φανατικούς φίλους σε όλον τον κόσμο.

Η μουσική τους είναι ένα κράμα από παραδοσιακούς latin ήχους (mariachi, conjunto, cumbia, tejano), μαζί με country, jazz και post-rock. Είναι τόσο μοναδικοί και πρωτότυποι, που για αυτούς γεννήθηκε ο όρος στη μουσική «desert noir».

Οι Calexico έρχονται για πρώτη φορά στο Ηρώδειο, με τις αγαπημένες επιτυχίες από όλη τη δισκογραφία τους, όπως το «Stray», «Falling from the sky», «Crystal Frontier», «Missing», «Splitter» κ.α., αλλά και με το νέο ένατο άλμπουμ τους, το «The thread that keeps us», που κυκλοφόρησε στο τέλος Ιανουαρίου.

Δυο πραγματικά ξεχωριστά καλοκαιρινά βράδια κάτω από την Ακρόπολη.

Οι Calexico θα εμφανιστούν στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου.

Band Members

Joey Burns - vocals, guitar, cello, upright bass, arrangements, production

John Convertino - drums, percussion, vibes, marimba, accordion

Jacob Valenzuela - vocals, trumpet, vibes, keyboard

Martin Wenk - trumpet, accordion, guitar, synth, vibes, backing vocals

Scott Colberg - double bass, electric bass

Sergio Mendoza - piano, farfisa

Jairo Zavala Ruiz - bouzouki, baritone guitar, vocals

Συντονιστείτε στο επίσημο event του Live @ Acropolis!

Οι τιμές των διαθέσιμων εισιτηρίων ξεκινούν από 33 ευρώ και φθάνουν τα 60 ευρώ