Κλιμακώνεται ο πόλεμος ΗΠΑ-Ε.Ε. - Με δασμούς 20% στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα απειλεί ο Τραμπ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται ο εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Ε.Ε. με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βγάζει το... μπαζούκα και να απειλεί με αφανισμό τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Συγκεκριμένα, μετά τους δασμούς που η Ε.Ε. επέβαλε σε αμερικανικά προϊόντα, ως αντίποινα για τους δασμούς σε χάλυβα και αλουμίνιο από τις ΗΠΑ, ο Τραμπ απείλησε ότι θα επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 20% στα εισαγώμενα από Ευρώπη αυτοκίνητα στις ΗΠΑ.

Από το -πού αλλού- Twitter, ο Τραμπ ανέφερε ότι αν η Ε.Ε. δεν αποσύρει άμεσα τους δασμούς που επέβαλε, τότε ο ίδιος θα προχωρήσει στην επιβολή δασμών σε όλα τα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα, λέγοντας μάλιστα, ότι αν θέλουν οι ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες να αποφύγουν το πρόβλημα «να τα φτιάχνουν εδώ (σ.σ. στις ΗΠΑ).

Based on the Tariffs and Trade Barriers long placed on the U.S. and it great companies and workers by the European Union, if these Tariffs and Barriers are not soon broken down and removed, we will be placing a 20% Tariff on all of their cars coming into the U.S. Build them here!