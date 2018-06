Σειρά - έκπληξη στο Youtube από Τζορτζ Κλούνεϊ και Κίρστεν Ντανστ!

Ο Τζορτζ Κλούνεϊ και η Κίρστεν Ντανστ θα συνεργαστούν σε μια νέα σειρά για το YouTube. Θα υπογράφουν την παραγωγή, ενώ η Ντανστ θα πρωταγωνιστεί.

Πρόκειται για μια μαύρη κωμωδία, το κάθε επεισόδιο της οποίας θα έχει διάρκεια μίας ώρας, ενώ ο τίτλος της θα είναι "On Becoming A God In Central Florida". Η σειρά θα ολοκληρωθεί σε δέκα επεισόδια.

Η διάσημη πλατφόρμα βίντεο αποφάσισε να συνεργαστεί με δύο μεγάλα ονόματα του Χόλιγουντ καθώς εντείνεται ο ανταγωνισμός στην αγορά του online streaming με πρωταγωνιστές όπως οι Netflix, Amazon, Hulu και Apple.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Deadline, η σειρά θα διαδραματίζεται στις αρχές της δεκαετίας του '90 στο Ορλάντο και θα ξεκινήσει να προβάλλεται τον ερχόμενο χρόνο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ