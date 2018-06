COSMOTE TV: 50% έκπτωση σε animated ταινίες της Disney Pixar μέσω της υπηρεσίας COSMOTE CINEMA ON DEMAND

Ψάχνοντας τον Νέμο, Μπαμπούλας Α.Ε., Αυτοκίνητα, Toy Story και άλλα εμβληματικά animations

Δημοφιλείς και πολυβραβευμένες ταινίες της Disney•Pixar, της κορυφαίας εταιρείας παραγωγής ταινιών κινουμένων σχεδίων των Walt Disney Studios, θα έχουν τη δυνατότητα να ενοικιάσουν με 50% έκπτωση, οι συνδρομητές της COSMOTE TV, μέσα από την υπηρεσία COSMOTE CINEMA ON DEMAND.

Η προσφορά ισχύει μέχρι την Κυριακή 1/7 και αφορά σε αγαπημένες ταινίες του στούντιο: τα βραβευμένα με OSCAR® Ψάχνοντας τον Νέμο (Finding Nemo), Brave, Ψηλά στον Ουρανό (Up), Wall-E, Τα Μυαλά που Κουβαλάς (Inside Out), O Ρατατούης (Ratatouille) και Οι Απίθανοι (The Incredibles), και επιπλέον τις ταινίες Ψάχνοντας την Ντόρι (Finding Dory), Ζουζούνια (A Bug’s Life), O Καλόσαυρος (The Good Dinosaur), καθώς και τα επιτυχημένα σίκουελ: Αυτοκίνητα (Cars), Μπαμπούλας Α.Ε (Monsters Inc) και Toy Story.