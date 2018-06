Το πρώτο διαδραστικό σινεμά CINEMA ALIVE θα «ζωντανέψει» με το Dirty Dancing

Το πρώτο Immersive Cinema Experience (διαδραστικό σινεμά) που έγινε ποτέ στην Ελλάδα παρουσιάζει το CINEMA ALIVE έρχεται στην Αθήνα.

Η πρώτη ταινία που θα "ζωντανέψει" στα χέρια του cinema alive είναι το Dirty Dancing (1987) ένα από τα μεγαλύτερα box office hits του σύγχρονου κινηματογράφου με πρωταγωνιστές τον Patrick Swayze και τηνJennifer Grey και το βραβευμένο με Oscar Soundtrack, "(I've Had) The Time of My Life".



Για 4 μόνο παραστάσεις το Αθηναϊκό κοινό θα μεταφερθεί πίσω στο καλοκαίρι του 1963, στο Kellermans Resort, για να ζήσει την απόλυτη διαδραστική εμπειρία μαζί με την Baby και τον Johnny, βιώνοντας μαζί τους το Dirty Dancing.

Ο βασικός σκοπός του CINEMA ALIVE είναι να κάνει τον θεατή κομμάτι της ταινίας. Προκειμένου αυτό να γινει πραγματικότητα, στην παράσταση-προβολή του Dirty Dancing θα συμμετάσχουν πάνω από 30 ηθοποιοί και χορευτές -εκ των οποίων οι 5 αφορούν πρωταγωνιστικές-περσόνες της ταινίας και θα αναπαριστούν επιλεγμένες και κομβικές σκηνές της. Dancing acts, live μουσική, DJ's, καθώς και ο ανάλογος φωτισμός και τα σκηνικά, θα περιβάλλουν την προβαλλόμενη ταινία, συμβάλλοντας στην εμπειρία του κοινού.

Τα Immersive Events αποτελούν την απόλυτη τάση του 21ου αιώνα, στον χώρο της ψυχαγωγίας διεθνώς.

Είναι η πρώτη φορά που ένα τέτοιο γεγονός γίνεται στην Ελλάδα.

Η ομάδα του CINEMA ALIVE έχει μελετήσει το concept, έχει το know-how, και θα ¨αναστατώσει¨ την πόλη με μία παράσταση πρωτοποριακή που θα συζητηθεί!

Μην τη χάσεις.

Μετά το τέλος της παράστασης θα πραγματοποιηθεί θεματικό after party βασισμένο στο “Dirty Dancing”, στην πανέμορφη ταράτσα του Gazi Music Hall με θέα όλη την Αθήνα, παρέα με παγωμένα cocktails, μουσική και πολλά happenings.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής είναι 6&7 Ιουλίου και 13&14 Ιουλίου.

Οι πόρτες ανοίγουν 20:30.

Cinema Alive.

Site: https://www.cinemaalive.org/

Facebook: https://www.facebook.com/cinemaalive.org/

Instagram: https://instagram.com/cinemaalive/

Τιμή εισιτηρίων:

Early Bird: 10€

Normal: 15 €

Βox Office: 18€

Η προπώληση είναι διαθέσιμη από όλα τα καταστήματα Public και το κατάστημα της Ticket Services (Πανεπιστημίου 39, εντός της στοάς).

Περισσότερες πληροφορίες σύντομα.