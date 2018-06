Ιππότης δια χειρός Καρόλου ο Μπάρι Γκιμπ των Bee Gees (Photos)

Ο Μπάρι Γκιμπ των Bee Gees χρίστηκε ιππότης σε τελετή στο παλάτι του Μπάκιγχαμ και εξέφρασε την ελπίδα οι εκλιπόντες αδελφοί του Ρόμπιν και Μόρις να είναι περήφανοι γι αυτόν.

Ο Μπάρι Γκιμπ είναι το τελευταίο εν ζωή μέλος των Bee Gees, του θρυλικού συγκροτήματος της ντίσκο με τις τεράστιες επιτυχίες τη δεκαετία του 1970, όπως «Stayin' Alive, «Night Fever», «How Deep is Your Love», «You should be dancing», «If I can't have you» και «Tragedy».

Οι Bee Gees δημιουργήθηκαν το 1958, αποτελούνταν από τα αδέρφια Μπάρι, Ρόμπιν και Μόρις Γκιμπ, θεωρούνται πρωτοπόροι της disco μουσικής και είναι ένα από τα πιο επιτυχημένα εισπρακτικώς συγκροτήματα όλων των εποχών.

Ο Μόρις Γκιμπ πέθανε το 2003 και ο δίδυμός αδερφός του, Ρόμπιν το 2012.

Στη διάρκεια της τελετής στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, χρίστηκε ιππότης από τον πρίγκιπα Κάρολο, ο οποίος ένστολος ακολουθώντας το παραδοσιακό τελετουργικό ακούμπησε το σπαθί του στον ώμο του καλλιτέχνη, δίδοντάς του τον τίτλο του Σερ για τη συνεισφορά του στη μουσική και το φιλανθρωπικό του έργο.

Ο 71 ετών τραγουδιστής, τραγουδοποιός, μουσικός και δισκογραφικός παραγωγός αμέσως μετά απέτισε φόρο τιμής στους αδερφούς του. «Αν δεν ήταν οι αδερφοί μου, δεν θα βρισκόμουν εδώ» είπε.

Ο Γκιμπ, ο οποίος τώρα φέρει τον τίτλο του Σερ, δήλωσε ότι η τιμή προς το πρόσωπό του ήταν «λίγο σουρεαλιστική». «Είναι η ανώτερη αναγνώριση που μπορεί να σου δώσει ο πολιτισμός σου και είναι κάτι για το οποίο είμαι εξαιρετικά περήφανος», είπε.

Οι αδερφοί Γκιμπ γεννήθηκαν στη Νήσο του Μαν, μεγάλωσαν στο Μάντσεστερ και δημιούργησαν το συγκρότημα, όταν μετακόμισαν στο Κουίνσλαντ της Αυστραλίας το 1960. Επέστρεψαν στην Αγγλία το 1967 και έγιναν superstars σε όλο τον κόσμο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ