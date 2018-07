Περίπου 1.400 διαδηλωτές διαμαρτύρονται στις Βρυξέλλες: Τραμπ δεν είσαι ευπρόσδεκτος (Video)

Περίπου 1.400 διαδηλωτές, σύμφωνα με την αστυνομία, πραγματοποίησαν πορεία σήμερα στις Βρυξέλλες υπέρ της ειρήνης και κατά της πολιτικής του Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ημέρες πριν από την άφιξη του αμερικανού προέδρου στη βελγική πρωτεύουσα.

"Θέλουμε ειρήνη, όχι πόλεμο", "όχι πόλεμο με το Ιράν" ήταν τα συνθήματα που έγραφαν τα πανό και τα πλακάτ που κρατούσαν οι διαδηλωτές, οι οποίοι πραγματοποίησαν ήρεμα την πορεία τους, μερικοί συνοδευόμενοι από παιδιά.

Η κινητοποίηση οργανώθηκε από μια πλατφόρμα οργανώσεων που ονομάζεται "Trump Not Welcome" (Ο Τραμπ δεν είναι ευπρόσδεκτος) και διαμαρτύρεται κατά της προοπτικής αύξησης των αμυντικών δαπανών στην Ευρώπη, σύμφωνα με την επιθυμία του προέδρου των ΗΠΑ.

"Καταδικάζουμε την έκκλησή του (την οποία απηύθυνε στους ευρωπαίους του συμμάχους στο ΝΑΤΟ) για περισσότερες επενδύσεις στις αμυντικές δαπάνες και νιώθουμε αγανάκτηση για την απάνθρωπη μεταναστευτική πολιτική του που συμβολίζεται από τα έγκλειστα παιδιά", δήλωσαν οι διοργανωτές.

"Είμαστε ενάντια σε αυτή τη λογική όπου η στρατιωτικοποίηση υπερισχύει θεμάτων όπως η καταπολέμηση της φτώχειας, η προστασία του κλίματος, η υποδοχή των μεταναστών", έλεγαν οι νεαροί βέλγοι οικολόγοι (Ecolo J) αιτιολογώντας τη συμμετοχή τους στην κινητοποίηση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται στις Βρυξέλλες στις 11 και 12 Ιουλίου για να μετάσχει σε μια σύνοδο κορυφής με τους 28 ομολόγους του αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της Ατλαντικής Συμμαχίας. Αναμένεται να επαναλάβει την αμερικανική απαίτηση, η οποία είχε ήδη διατυπωθεί το 2014 επί προεδρίας Μπαράκ Ομπάμα, οι ευρωπαίοι σύμμαχοι να αφιερώνουν τουλάχιστον το 2% του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) τους στις στρατιωτικές δαπάνες έως το 2024.

Μόνο οκτώ από τα 29 μέλη του ΝΑΤΟ (ανάμεσά τους οι ΗΠΑ, η Βρετανία, η Ελλάδα και πέντε ανατολικοευρωπαϊκές χώρες) θα τηρήσουν τη δέσμευση αυτή το 2018.

VIDEO: People in Brussels protest against US President Donald Trump and NATO ahead of summit pic.twitter.com/ymORoo8oB9