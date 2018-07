Απίστευτη ατάκα Λίνεκερ για τους ημιτελικούς: Δεν το πιστεύω!

Με ένα... επικό tweet ο παλαίμαχος Άγγλος ποδοσφαιριστής και σχολιαστής σε ΜΜΕ Γκάρι Λίνεκερ σχολίασε τις εξελίξεις στο Μουντιάλ της Ρωσίας που μπαίνει στη φάση των ημιτελικών με τους αγώνες Γαλλία-Βέλγιο και Αγγλία-Κροατία.

Συγκεκριμένα, ο Λίνεκερ δεν μπόρεσε να κρύψει την έκπληξη και το θαυμασμό του για την πορεία των «τριών λιονταριών», καθώς έγραψε: «Το Μουντιάλ φθάνει στη φάση των ημιτελικών και, διάβολε, η Αγγλία είναι ακόμα εκεί»!

The World Cup reaches its semifinal stage, and, bloody hell, England are still in it.