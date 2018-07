Με τη βασίλισσα Ελισάβετ συναντήθηκαν Τραμπ-Μελάνια (Video)

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ και η σύζυγός του Μελάνια έγιναν δεκτοί σήμερα στον Πύργο του Ουίνδσορ από τη βασίλισσα Ελισάβετ, μια συνάντηση που έχει προκαλέσει πολλές αντιδράσεις στη Βρετανία.

Η 92χρονη βασίλισσα, ντυμένη στα μπλε, υποδέχτηκε το προεδρικό ζεύγος σε μια εξέδρα που είχε στηθεί στην αυλή του Πύργου, κάτω από μια τέντα για να προστατεύονται από τον εκτυφλωτικό ήλιο.

Watch: the moment President Donald Trump meets and shakes hands with Queen Elizabeth II #TrumpUKvisit pic.twitter.com/5XXdV5fJNh