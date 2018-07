Παγκόσμιο Κύπελλο: Τρίτη θέση για το Βέλγιο μετά τη νίκη 2-0 επί της Αγγλίας (Video)

Την τρίτη θέση του Μουντιάλ της Ρωσίας, που είναι η καλύτερη στην ιστορία του, κατέκτησε το Βέλγιο.

Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν στην Αγία Πετρούπολη 2-0 της Αγγλίας, στον «μικρό τελικό» της διοργάνωσης, και ξεπέρασαν την τέταρτη θέση που είχαν πάρει ο Εντζο Σίφο και η παρέα του το 1986 στο Μεξικό.

Ο Μενιέ στο 4΄ και ο Αζάρ στο 82΄ ήταν οι σκόρερ της αναμέτρησης.

Belgium 1-0 England - Thomas Meunier gives Belgium the lead after just four minutes, taking advantage of some sloppy defending #rtesoccer #worldcup #ENG #BEL pic.twitter.com/1mUcts4aPu