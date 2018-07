Γαλλία: Απρόοπτα και…γκάφες στην παρέλαση για την άλωση της Βαστίλης (Video)

Ένα λάθος και ένα μικρό ατύχημα, μπροστά στα μάτια του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν, σημάδεψαν τη χθεσινή παρέλαση της 14ης Ιουλίου στο Σανζ Ελιζέ, όπου οι Γάλλοι ελπίζουν ότι θα συγκεντρωθούν και πάλι σήμερα το βράδυ για να γιορτάσουν ξανά, εφόσον κερδίσουν στον τελικό του Μουντιάλ.

Τα απρόοπτα δεν έλειψαν από τη στρατιωτική παρέλαση: το ένα από τα εννέα Alphajet που θα σχημάτιζαν στον ουρανό τη γαλλική σημαία, έβγαλε κόκκινο και όχι μπλε καπνό.

Μολονότι στους ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφόρησε πολύ γρήγορα η φήμη ότι αυτό έγινε σκόπιμα και ότι το κόκκινο χρώμα συμβόλιζε το αίμα που έχυσαν για την πατρίδα τους οι Γάλλοι στρατιώτες, οι διοργανωτές, η Πολεμική Αεροπορία, παραδέχτηκαν ότι ήταν απλώς ένα λάθος. Το αεροσκάφος είχε εφοδιαστεί με κόκκινη και όχι με μπλε μπογιά.

Στα εννέα Alphajet επέβαιναν και τρεις τραυματίες πολέμου, μέλη των Ειδικών Δυνάμεων της Γαλλίας.

Το δεύτερο απρόοπτο σημειώθηκε ακριβώς μπροστά στην εξέδρα των επισήμων, όταν δύο μοτοσικλετιστές της αστυνομίας συγκρούστηκαν μεταξύ τους, ευτυχώς με χαμηλή ταχύτητα. Οι δύο αστυνομικοί εκτελούσαν φιγούρες, στο πλαίσιο μιας "χορογραφίας" στην οποία συμμετείχαν μοτοσικλέτες, άλογα και πεζοί στρατιώτες.

Οι αστυνομικοί πάντως σηκώθηκαν πολύ γρήγορα, υπό το βλέμμα του προέδρου Μακρόν, ο οποίος τους χαμογέλασε με κατανόηση.

Mon dieu!#BastilleDay went off with a bang - for these police motorcyclistshttps://t.co/jh88YrDQA4 #14juillet pic.twitter.com/X3NjItolZL