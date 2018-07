H Γαλλία είναι η θριαμβεύτρια του Μουντιάλ και ο Αλέξης Τσίπρας συνεχάρη τον Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Ελληνας πρωθυπουργός ανέφερε μέσω Twitter στον Γάλλο πρόεδρο «Συγχαρητήρια Γαλλία και Εμανουέλ Μακρόν, απόλαυσε τη νίκη φίλε μου. Μεγάλη απόδοση και για την κροατική ομάδα»

Congratulations @fff @emmanuelmacron enjoy the victory my friend. Great performance by the Croatian team too @hns_cff #FRACROA #worldcup2018