Ταϊλάνδη: Βουδιστές μοναχοί θα χειροτονηθούν τα παιδιά στη μνήμη του δύτη που έχασε τη ζωή του

Τα δώδεκα παιδιά και ο προπονητής τους του ποδοσφαίρου που διασώθηκαν από ένα πλημμυρισμένο σπήλαιο της βόρειας Ταϊλάνδης πρόσφατα, βγήκαν σήμερα από το νοσοκομείο της επαρχίας Τσιάνγκ Ράι για την συνέντευξη Τύπου που παραχωρησαν νωρίτερα.

Wild boars arrive and have a quick kick around of football! @SkyNews pic.twitter.com/6QEtyjrq4Y