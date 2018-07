Οι τρεις καρφίτσες της Ελισάβετ που «κάρφωσαν» τον Τραμπ (Photos)

Μπορεί να ήταν τυχαίο, μπορεί να ήταν συγκυριακό, ωστόσο, όταν είσαι 92 ετών και βασίλισσα από το 1952, δεν αφήνεις τέτοια πράγματα στην τύχη.

Ο λόγος για τη βασίλισσα Ελισάβετ και τις τρεις κινήσεις της κατά τη διάρκεια της τριήμερης παραμονής του Ντόναλντ Τραμπ στη Βρετανία, που, σύμφωνα με έναν χρήστη του Twitter, κυριολεκτικά «κάρφωσαν» τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Επί τρεις ημέρες η Ελισάβετ έκανε δημόσιες εμφανίσεις φορώντας καρφίτσες στα ρούχα της. Ωστόσο, οι καρφίτσες αυτές δεν ήταν επιλεγμένες στην τύχη ή από τους ενδυματολόγους της. Κάθε άλλο.

Την πρώτη ημέρα, ημέρα άφιξης του Τραμπ, η βασίλισσα έκανε εμφάνιση φορώντας αυτή την καρφίτσα, που της είχαν κάνει δώρο ο Μπαράκ και η Μισέλ Ομπάμα, όταν την είχαν επισκεφθεί το 2011.

Η καρφίτσα αυτή δεν ήταν ιδιαίτερα ακριβή, αλλά ήταν επιλεγμένη προσωπικά από τους Ομπάμα, ως δείγμα φιλίας προς τη βασίλισσα και τη φόρεσε την ημέρα άφιξης του Τραμπ στη Βρετανία!

Την επομένη, συναντήθηκε για τσάι με τον βασιλιά και τη βασίλισσα του Βελγίου και η Ελισάβετ φόρεσε μια εξαίσια καρφίτσα με ζαφείρια.

Με μια διαφορά: δεν ήταν η οποιαδήποτε καρφίτσα, αλλά δώρο από τον Καναδά για το Αργυρό Ιωβηλαίο της. Ξέρετε, τον Καναδά που έχει μπει στο στόχαστρο του Τραμπ τον τελευταίο καιρό.

Όσο για την ημέρα που συνάντησε τον Ντόναλντ και τη Μελάνια, η βασίλισσα Ελισάβετ διάλεξε να κοσμίσει τα ρούχα της με μια καρφίτσα που έχει πραγματικά εφιαλτικό παρελθόν.

Ήταν η καρφίτσα που η βασιλομήτωρ φόρεσε την ημέρα της κηδείας του πατέρα της Ελισάβετ, βασιλιά Γεωργίου του 6ου.

Ιδού και η απόδειξη, αν μη τι άλλο, ότι η βασίλισσα Ελισάβετ είναι «μάγος» στις εκφράσεις διπλωματίας.

