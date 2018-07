Ο θάνατος του Μπρους Λι απασχολεί 45 χρόνια αργότερα

Το μυστήριο που περικλείει τον θάνατο του Μπρους Λι εξακολουθεί να απασχολεί ακόμα και 45 χρόνια μετά.

Σαν σήμερα, 20 Ιουλίου του 1973 στο σπίτι της ηθοποιού Μπέτι Τινγκ Πέι ο σπουδαίος Μπρους Λι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή.

Κατά τη διάρκεια πρόβας για τους ρόλους τους στην ταινία Game of Death ο Μπρους Λι ένιωσε αδιαθεσία και πόνο στο κεφάλι, η Μπέτι Τινγκ Πέι του έδωσε ένα παυσίπονο, εκείνος έπεσε να κοιμηθεί αλλά δεν ξύπνησε ποτέ ξανά.

Η αυτοψία έδειξε ότι αιτία του θανάτου του ήταν ένα εγκεφαλικό οίδημα. Ωστόσο ακόμα και σήμερα υπάρχουν διάφορα σενάρια και υποψίες σχετικά με το θάνατο του.

Μερικοί υποστηρίζουν ότι τον σκότωσε η κινέζικη μαφία, ενώ άλλοι ότι υπαίτιοι του θανάτου του ήταν άλλοι Μάστερς Πολεμικών Τεχνών που ήθελαν να τον βγάλουν από τη μέση. Βέβαια κυκλοφόρησαν και οι φήμες ότι ο Μπρους Λι πέθανε εξαιτίας τραυματισμού στον κεφάλι κατά τη διάρκεια προπόνησης, που του είχε δημιουργήσει πρόβλημα.

Μετά το θάνατο του ακούστηκε ότι πραγματική αιτία ήταν το κακό φενγκ σούι και ένα είδος κατάρας.

Ο Μπρους Λι ήταν ένας θρύλος στον χώρο των πολεμικών τεχνών και στις ταινίες του είδους. Έκανε ντεμπούτο στο «Golden Gate Girl», ενώ αργότερα πρωταγωνίστησε σε ταινίες όπως: «The Big Boss»,«The Way of the Dragon».

Η τελευταία του ταινία «Enter the Dragon» έγινε παγκοσμίως γνωστή.

Πηγή: Sport-fm