Αγνοείται η διακεκριμένη ηθοποιός Χρύσα Σπηλιώτη - Βρισκόταν στο Μάτι την ώρα της φωτιάς

Ανάμεσα στους αγνοούμενους από την φωτιά που υπάρχουν στην Ανοικτή Βάση Δεδομένων προστέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης και η γνωστή ηθοποιός Χρύσα Σπηλιώτη που βρισκόταν στο σπίτι της στο Μάτι.

Η Χρύσα Σπληιώτη, ηθοποιός, συγγραφέας και σκηνοθέτης, έγινε ευρέως γνωστή, μέσα από τη σειρά το Καρέ της Ντάμας. Στη συνέχεια έκανε εμφανίσεις σε διάφορους τηλεοπτικούς ρόλους όπως στο "10 Λεπτά Κήρυγμα". Εκεί που αφοσιώθηκε όμως είναι το θέατρο και η συγγραφή έργων.

Όπως θα δείτε στη βάση δεδομένων που έγινε για να γίνεται μια άτυπη καταγραφή, η Χρύσα Σπηλιώτη αγνοείται.

Who is Who

Η Χρύσα Σπηλιώτη γεννήθηκε στην Αθήνα. Είναι ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας. Αποφοίτησε από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου, παρακολούθησε μαθήματα αυτοσχεδιασμού στη Γαλλία και εργάστηκε για πολλά χρόνια ως ηθοποιός έχοντας ερμηνεύσει σημαντικούς ρόλους του διεθνούς ρεπερτορίου σε σκηνοθεσίες των Γιώργου Σεβαστίκογλου, Μίνωα Βολανάκη, Γιώργου Μιχαηλίδη, Γιάννη Χουβαρδά, Βαγγέλη Θεοδωρόπουλου, Νικαίτης Κοντούρη, Γιάννη Μαργαρίτη κ.ά.

Υπήρξε απ’ τα βασικά στελέχη του «Ανοιχτού Θεάτρου» του Γιώργου Μιχαηλίδη και του «Θεάτρου της Άνοιξης», συνεργάστηκε επίσης με το Αμόρε «Θέατρο του Νότου», με το «Θέατρο της οδού Κεφαλληνίας», το «Εθνικό Θέατρο», την «Ελεύθερη σκηνή» και πολλά άλλα.