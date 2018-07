Έξαλλος: Πήρε μια αξίνα και έσπασε το αστέρι του Τραμπ (Video)

Τα νεύρα του με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ξέσπασε με έναν... πρωτότυπο τρόπο ένας άνδρας στο Λος Άντζελες.

Πήρε μια αξίνα, κατέβηκε στη λεωφόρο Χόλιγουντ, και μετέτρεψε σε... σκόνη το αστέρι του Τραμπ που βρίσκεται εκεί.

