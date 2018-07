Τσιτσιπάς: «Προσφέρω 5.000 στους πυρόπληκτους, βοηθήστε την πατρίδα μου» (Video)

Μέσα από τους λογαριασμούς του στα social media, ο Στέφανος Τσιτσιπάς περιγράφει την πύρινη κόλαση που βίωσε αυτές τις μέρες η Αττική, ανακοίνωσε πως προσφέρει 5.000 ευρώ στους πληγέντες και κάλεσε τους ακόλουθούς του να συνδράμουν προς την ενίσχυσή τους.

Ο Έλληνας τενίστας δεν έμεινε ασυγκίνητος μπροστά στο ανθρώπινο δράμα που ξέσπασε από τη Δευτέρα (23/7) στην Αθήνα και τις πυρκαγιές που έκαψαν περιοχές στην ανατολική Αττική, αλλά και στην Κινέτα, με 81 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή τους.

Μέσα από τα social media περιέγραψε όλα όσα συνέβησαν κι αφού δήλωσε έτοιμος να συνδράμει οικονομικά με 5.000 ευρώ ή δολάρια στους πυρόπληκτους, ζήτησε απ' όσους τον ακολουθούν να στηρίξουν όσους έχασαν οικογένειες ή περιουσίες, ανοίγοντας κι ένα fundraiser στο facebook.

Δείτε το βίντεο:

Please help me raise money for my good friend Alex who is currently in the hospital. He lost everything and he needs our help!



More information on how you can donate and help Alex get back to his feet in the description of this video.https://t.co/nSnQn4K3So pic.twitter.com/bcGATcyqQo