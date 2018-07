Συγκλονιστική Ξενάκη: «Για την Ελλάδα μας ρε γαμ... Θα δώσουμε την ψυχή μας στον Τελικό!» (Photo)

Για την Ελλάδα μας ρε γαμωτο.. Ανάμεικτα συναισθήματα σήμερα.. δάκρυα χαρας αλλά και λυπης. Δάκρυα για την καταστροφή που υπεστη η Ελλαδιτσα μας.. Για τις οικογένειες, τα παιδιά που χάθηκαν τόσο άδικα, τόσο ανέλπιστα και τόσο νωρις.. Για τα σπίτια που κάηκαν μαζί και τα όνειρα, ζωές και αναμνήσεις.. Για όλους αυτούς που πενθούμε! Μακάρι με την σημερινή μας νίκη να κάναμε τους Έλληνες έστω και λίγο να χαμογελάσουν, για αυτούς άλλωστε παλέψαμε σήμερα και για αυτούς θα παλέψουμε και θα δώσουμε την ψυχή μας την Παρασκευή στον ΤΕΛΙΚΟ! #PrayForGreece #TeamGre

