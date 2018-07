Η ανάρτηση της Άσης Μπήλιου για την «πιο δύσκολη έκλειψη του φετινού καλοκαιριού»

Αγαπημένοι μου, μολονότι δεν έχω καμία διάθεση για προβλέψεις θα φανώ συνεπής στην υπόσχεση που σας έδωσα για ένα ποστ σχετικά με την πιο δύσκολη έκλειψη του φετινού καλοκαιριού. Την έκλειψη Σελήνης στον άξονα Λέοντα- Υδροχόου. Μια έκλειψη σε σύνοδο με τον κόκκινο πλανήτη τον Άρη και σε τετράγωνο με τον Ουρανό. Τα απρόοπτα, τα ατυχήματα και οι δυσκολίες δεν φαίνεται να τελειώνουν ακόμη, άρα θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και ψύχραιμοι. Ευχαριστώ για τα μηνύματα σας δυστυχώς ο μεγάλος αριθμός τους δεν μου επιτρέπει να τα απαντήσω όλα, πόσο μάλλον όταν για να απαντηθούν χρειάζεται πολύωρη εργασία ( πχ προσωπικές προβλέψεις). Ζητώ την κατανόηση σας. Κριός: Επαναστατική διάθεση, τάση για ρήξεις με άτομα από το φιλικό ή επαγγελματικό περιβάλλον, τα οικονομικά αιτία διαφωνιών. Ταύρος: Προσοχή σε θέματα υγείας, στη βιασύνη, στην έλλειψη συγκέντρωσης. Τα επαγγελματικά δεν σας αφήνουν σε ηρεμία. Δίδυμοι: Θα σας απασχολήσουν ταξίδια, νομικά θέματα, τα μελλοντικά επαγγελματικά σας σχέδια. Προσοχή στον ψυχολογικό παράγοντα που επηρεάζει τις επιλογές σας. Καρκίνος: Μην μπερδέψετε φίλους και οικονομικά! Προσοχή στα οικονομικά γενικότερα. Η υλοποίηση ενός στόχου μπορεί να στοιχίσει περισσότερο. Λέων: Σχέσεις, συνεργασίες με απρόοπτα, αλλαγές πλεύσης, αναθεωρήσεις αλλά και ρήξεις! Νέες ενδιαφέρουσες προτάσεις στα επαγγελματικά. Παρθένος: Οι τομείς της υγείας και της εργασίας φορτίζονται ιδιαίτερα. Αποφύγετε το ρίσκο και προσοχή σε μακρινά ταξίδια. Ζυγός: Προσοχή στα οικονομικά ρίσκα. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο μπορει να στοιχίσει περισσότερο. Ένταση σε θέματα ερωτικών σχέσεων ή παιδιών. Σκορπιός: Αλλαγές και έμφαση στο οικογενειακό περιβάλλον, νέα δεδομένα σε σχέσεις, γάμο ή συνεργασίες. Τοξότης: Νέα δεδομένα στα επαγγελματικά. Ενδεχομένως να υπάρχουν δυσκολίες στη σύναψη μιας συμφωνίας. Προσοχή σε ταξίδια και την οδηγητική σας συμπεριφορά Αιγόκερως: Τα οικονομικά και τα θέματα της οικογένειας θα σας απασχολήσουν και μπορεί να δημιουργήσουν ένταση. Υδροχόος: Νέα δεδομένα τόσο στην προσωπική όσο και την επαγγελματική σας ζωή. Προσοχή στο ρίσκο αλλά και στη φυσική σας κατάσταση! Ιχθύες: Νέες ιδέες θα βρουν εύφορο έδαφος αλλά με κάποιες αντιστάσεις. Προσοχή στην υγεία!

