Ο Τραμπ, ο Γιουνκέρ, το... φιλί και το μυστήριο (Photo)

Λύθηκε το μυστήριο.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιούνκερ διαβεβαίωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ ήταν εκείνος που πήρε την πρωτοβουλία για το σταυρωτό φιλί που αντήλλαξαν, κατά τη διάρκεια της συνάντησής τους την Τετάρτη στην Ουάσιγκτον, ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο που σχολιάστηκε ευρέως.

Την φωτογραφία, η οποία τραβήχτηκε στον Λευκό Οίκο όπου οι δύο άνδρες συναντήθηκαν με βασικό θέμα το εμπόριο, ανήρτησε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter την ίδια ημέρα.

Στο καρέ, Ντόναλντ Τραμπ και Ζαν Κλοντ Γιούνκερ φιλιούνται σταυρωτά: ο μεγιστάνας είναι γυρισμένος με την πλάτη στον φακό, ενώ ο επικεφαλής της Κομισιόν διακρίνεται να τον φιλάει στην περιοχή του λαιμού.

«Προκαλεί έκπληξη αλλά αντίθετα με τη συνηθισμένη συμπεριφορά μου, η πρωτοβουλία δεν προήλθε από εμένα», είπε σήμερα ο Γιούνκερ στο γερμανικό τηλεοπτικό δίκτυο ARD.

«Δεν γνώριζα ότι ήταν παρών κι άλλος φωτογράφος στο Οβάλ Γραφείο, όμως κατάφερε να αποτυπώσει το αίσθημα εκείνης της στιγμής. Επιπλέον, ο Τραμπ ήταν εκείνος που δημοσίευσε τη φωτογραφία, όχι εγώ» συμπλήρωσε ο ίδιος.

Obviously the European Union, as represented by @JunckerEU and the United States, as represented by yours truly, love each other! pic.twitter.com/42ImacgCN0